駁淨零轉型9000億預算是錢坑 國發會3點說明

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）行政院長卓榮泰今天施政報告提出，因應淨零轉型，規劃在2030年前投入新台幣9000億元預算，遭國民黨立委王鴻薇批評是錢坑。國發會晚間發布新聞稿3點說明，強調世界各國皆大舉投入預算達成淨零目標，同時掌握龐大綠色商機。

卓榮泰今天應邀至立法院進行施政方針報告，他指出為了邁向2050淨零轉型，政府將於2030年前投入9000億元預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷挑戰化作綠色成長契機。王鴻薇批評，此舉是繼續把錢投入綠能錢坑。

國發會晚間透過新聞稿3點說明，首先，2050淨零排放是全世界各國追求的目標，也是台灣的目標。世界各國皆大舉投入預算，以達成淨零轉型，並掌握全球龐大的綠色商機，鄰近國家如日本，未來10年也將投資150兆日圓（換算超過新台幣30兆元）。

第2，有關9000億元預算規劃，已於2022年3月30日台灣2050淨零排放路徑及策略總說明公布，其中預算來源包含既有規劃1200億元、新增計畫3200億元及國營事業4400億元，並延續推動至今。

國發會表示，淨零轉型相關預算已於111年度至113年度中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算中陸續編列，並經立法院審議通過，並非新內閣上任才提出，更不限於綠能產業，委員的質疑實有誤解。

第3、預算當中，投入再生能源及氫能（2107億元）、電網及儲能系統（2078億元）、低碳及負碳技術（415億元）、節能及鍋爐汰換（1280億元）、運具電動化（1683億元）等領域，可望打造光電、風電、電動車及儲能4大供應鏈，帶動民間投資4兆元以上，創造產值5.9兆元。

國發會補充說明，以離岸風電供應鏈為例，至2024年1月止，累計已新增建廠投資732.6億元，創造產值920.4億元。（編輯：潘羿菁）1130531