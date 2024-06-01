疫情催化零接觸商機 小吃攤行動支付5年成長25倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北1日電）台灣素有「美食王國」之稱，傳統商圈、夜市攤販更是臥虎藏龍，不乏米其林推薦的好味道。不過數位經濟時代來臨，疫情又催化零接觸商機，主計總處調查顯示，小吃攤是各類攤販中，最積極投入數位化，且提供行動支付的攤販數5年成長25.5倍。

菜市場此起彼落的吆喝聲、夜市裡人生鼎沸的煙火氣息，是台灣庶民經濟的最佳寫照，攤販雖然經濟規模小，但在民眾日常生活中，扮演一定角色。

主計總處為了掌握台灣經濟、產業發展全貌，除了工商業普查，每5年也會進行攤販調查，了解攤販經營現況。最新公布的「攤販經營概況調查」顯示，受到疫情催化民眾消費習慣改變，網購、外送平台興起等因素，112年6月底，攤販共計23.3萬攤，和107年相比大減23.95%，也創統計以來最低水準。

主計總處官員直言，這20年來，網路購物快速發展，109年爆發的COVID-19疫情又扮演催化劑的角色，當時基於公衛考量，零接觸商機持續發酵，加速消費習慣轉變，外送平台趁勢崛起，網路購物也更普及，均衝擊攤販生存，這樣的背景下，投入數位化轉型是大勢所趨。

主計總處統計，112年6月底，投入營運數位化的攤販共計2萬8512攤，占全體攤販的12.22%，較107年增加8.46個百分點；各營業類別中，又以小吃、食品及飲料類攤販投入營運數位化比率最高、達15.95%。

進一步觀察小吃類攤販，投入數位化者共計1萬9957攤，其中提供行動支付者6460攤，透過美食外送等網路銷售者6939攤，5年間分別成長25.5倍、3.5倍。

「疫情還是最重要的因素」，主計總處官員解釋，小吃購買的頻率高，如果店家能夠提供更方便的支付方式，對消費者是加分項目，再加上疫情期間，零接觸商機盛行，餐飲業紛紛與外送平台合作，攤商便順勢投入數位化。

而生鮮食品類營運數位化程度相對較低，比率僅3.75%，主計總處官員直言，這不是太意外的結果，畢竟民眾購買生鮮食品，還是傾向實體挑選，看看蔬果品項好不好，水產品是否新鮮。

不過主計總處官員補充，數位化是社會趨勢，調查員訪視攤販時，發現即便生鮮攤販，部分也開始透過經營line帳號等方式，以更多元的管道與消費者接觸，這也是營運數位化的表現。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130601