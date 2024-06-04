高通執行長艾蒙：處理器將導入行動裝置及數據中心

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（中央社記者江明晏台北4日電）高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）今天接受媒體聯訪重申，電腦產業將重生，且現在才剛開始，高通與台積電、三星都有合作，重啟NB定義後，將導入更多行動裝置、車用市場，也認為數據中心是好機會。

高通今年力拚AI PC戰場，艾蒙3日在台北國際電腦展演講時表示，電腦產業將重生，新世代電腦將由高通驅動。艾蒙今天接受媒體聯訪重申，認為電腦產業將重生，且現在才剛開始。他預告，高通透過自家處理器切入PC外，也會導入更多行動產品，數據中心現在也有設計在執行，會有很好的機會。

市場關注未來Snapdragon X Elite平台藍圖和未來是否進入數據中心市場，艾蒙指出，高通透過收購NUVIA，從頭開發處理器就是必要的戰略，結合中央處理器（CPU）和網路處理器（NPU）顛覆性技術，目的是成為Windows生態系中最強的處理器，下一代產品也會是業界第一名 。

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艾蒙進一步說，高通出身背景是行動裝置，是消費性電子競爭最激烈的市場，高通的優勢就是看過2G、3G、4G、5G技術演進，對手來來去去，但高通都持續存在。

針對安謀（Arm）喊出未來5年將拿下50% PC市場，艾蒙說明，這次與微軟的合作將掀起比過去微軟換代更大的換機潮。依據ODM廠預估，未來營收30%至50% 來自PC的數據，其實這都是高通的機會。（編輯：張良知）1130604