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金管會：將採監理與發展並進 助金融業走向世界

2024/6/5 14:54
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（中央社記者謝方娪台北5日電）新任金管會副主委陳彥良今天發表演講，他表示，法律制度或政策上善若水，金管會將採監理與發展並進，「不再想單單金檢說你錯了、一個棍子就下來」，政府有責任協助金融業往世界走，進而帶動國家實力向上提升。

國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation）轄下國際永續準則理事會（ISSB）2023年6月26日發布永續揭露準則S1及S2，金管會隨後於同年8月正式發布台灣接軌IFRS永續揭露準則藍圖。

陳彥良今天受邀參與富邦永續大未來論壇。他在會中表示，為防止漂綠，已有144個國家強制採用IFRS永續揭露準則，台灣若要打世界盃、國際化，絕對有必要與國際接軌。

陳彥良提到，金管會身為金融監理機關，將採監理與發展並進，「不再想單單金融檢查說你錯了、一個棍子就下來」，政府有責任協助產業有更好的發展、協助金融業往世界走，這樣才能讓國家實力向上提升。

陳彥良認為，若主管機關手中僅有錘子一種工具，那所有問題會變成釘子，只有打打打、釘釘釘，但金管會透過公私協力、硬法及軟法並進，並借助宣導等多工具推動，以達到永續金融再往前邁步的效果。

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陳彥良表示，法律制度或政策，上善若水、水善利萬物而不爭，金管會希望達到與各界一起努力、一起向上，並非爭取世界排名多前面，而是希望看到產業及金融的困境、也看到國家目前的困境。

陳彥良強調，無論能源、社會或人民方面，只有政府及民間協力往前、政府與國際接軌，且立法者與政府間有潛在競爭而非衝突，才能真正做到綠色金融及永續轉型目標。（編輯：郭無患）1130605

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