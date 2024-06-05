台灣智慧醫療前進馬來西亞 打造新護國神山

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡5日專電）台灣智慧生醫領域赴馬來西亞打入當地智慧醫療、牙材及骨材市場供應鏈，台中榮總副院長吳杰亮今天說，智慧醫療領域是台灣的驕傲，希望打造出台灣的新護國神山。

第30屆馬來西亞私人醫療協會（APHM）國際醫療保健大會暨展覽從昨天起在吉隆坡舉行為期3天展覽，聚焦未來醫療、明日醫療法律趨勢與見解與前進之路等主題。16家台灣業者以國家隊形式參展。

吳杰亮今天接受中央社訪問表示，台灣資通訊科技發展出物聯網（IoT）設備、和醫療資訊系統，藉由資訊拋轉技術，產出醫療大數據，作為智慧醫療發展運算材料，並結合分子生物基因與細胞治療，這些長足的進步和尖端技術發展讓台灣的醫療有機會前進國際，並與馬來西亞等東南亞等國共享。

他指出，台灣的資訊科技與晶片製造引領全球人工智慧快速發展，而智慧醫療領域則是另一個值得驕傲的新領域。台灣醫療的普及與可近性，結合醫療技術與資訊科技，創造出台灣醫療新產業，也將是「新的護國神山」， 照顧的不只是台灣人民，範圍擴及全世界民眾。

吳杰亮認為，台灣從北、中、南、東有逾20家醫學中心，有將近400家區域醫院與許多診所，偏鄉醫療部分則透過資通訊科技建制，遠距醫療也是今後的發展重點項目。

他說，台灣在政府引導之下，各醫學中心和醫院致力發展智慧醫療和尖端醫療，希望這樣的產品有機會能夠導入馬來西亞醫院。

另外，台北市北投健康管理醫院總監盧永婕也以健康檢查為例，說明這是台灣今後結合健檢與東南亞國家觀光旅遊發展的趨勢。她說，這幾年台灣高階影像精密健檢主攻海外高端市場，親民的價格是台灣最大的優勢，諸如新加坡健檢費用約為台灣的4倍，香港則是台灣的3到4倍左右。

來自台灣的中榮民總醫院、宏碁智醫及慧德科技等16家業者聯手以國家隊形式參展，導入醫療AI概念，以革命性人工智慧輔助預測軟體，提前識別急性腎損傷風險，以及台灣首創智慧醫療設備藉深度學習技術早期預防骨質疏鬆，連日來引發大馬醫療業者關注。

根據外貿協會資料，經濟部國際貿易署與貿協舉辦「2024年台灣智慧生醫赴馬來西亞、越南拓銷團」參與第30屆馬來西亞私人醫療協會國際醫療保健大會暨展覽，希望藉國際性媒合活動，提升台灣醫療服務搭配智慧醫療系統的高附加價值形象。（編輯：高照芬）1130605

第30屆馬來西亞私人醫療協會（APHM）國際醫療保健大會暨展覽，吸引馬來西亞與周邊國家業者參展，參展業者示範操作最新醫療儀器。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年6月5日

台中榮民總醫院、宏碁智醫及慧德科技等16家業者聯手以國家隊形式參與第30屆馬來西亞私人醫療協會（APHM）國際醫療保健大會暨展覽，圖為台灣業者與駐馬來西亞代表處與吉隆坡台貿中心人員合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年6月5日