金寶切入伺服器客戶是黃仁勳？陳威昌笑而不答

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（中央社記者吳家豪台北6日電）電子代工廠金寶今天舉行股東常會，總經理陳威昌透露，金寶已切入伺服器代工業務，在墨西哥幫美系客戶小量試產成熟產品，並在泰國替另一家客戶組裝；未來根據客戶對生產基地的需求，金寶和集團旗下仁寶都可以提供協助。

陳威昌接著說，美系客戶「人正在台灣」，媒體追問是否為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，他笑而不答，並未正面回應。

陳威昌說，伺服器製造難度比較高，這次拿到美系客戶的訂單，是因為對方在找合作對象。不過金寶現在能力不足以提供伺服器設計，只能先從代工著手。

談到全球產能布局，他表示，泰國4座新廠區已經完工，預計生產穿戴裝置、印表機、網路通訊等產品，也包含金寶正在極力爭取的充電樁。目前泰國產能占總產能比重約一半，等新廠區產能陸續開出，明年起泰國產能占比將過半，中國產能占比會維持20%。

陳威昌指出，2024年是金寶新產品加溫的一年，第1季應該是谷底，接下來包括儲存設備、消費型印表機等產品放量後，下半年確實有機會比上半年好。

陳威昌也說，金寶去年底做業務預估時，原本認為2024年將與2023年持平，現在看來需求升溫，今年應該有望成長，積極目標是年增雙位數，但需要審慎看待。（編輯：楊凱翔）1130606