台積電奔894元拉抬 台股收盤21902點寫新高

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（中央社記者吳家豪台北6日電）權值股台積電今天盤中衝上899元、漲逾5%，寫下歷史新天價，激勵台股開高走揚，盤中創21970.63點新紀錄，終場收在21902.7點，改寫收盤新高，上漲417.82點，漲幅1.94%，成交值新台幣4760.38億元。

晶圓代工廠台積電以894元作收，上漲4.68%。聯發科上揚4.88%，鴻海上漲1.14%。

人工智慧（AI）族群開高後漲勢收斂，廣達收279.5元，上漲1.08%；緯創收平盤112元；英業達翻黑下跌0.37%，收53.7元。（編輯：楊凱翔）1130606