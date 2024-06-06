本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台積電奔894元拉抬 台股收盤21902點寫新高

2024/6/6 13:46（6/6 14:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電6日早盤大漲再創899元新高價。 中央社記者郭日曉攝 113年6月6日
台積電6日早盤大漲再創899元新高價。 中央社記者郭日曉攝 113年6月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）權值股台積電今天盤中衝上899元、漲逾5%，寫下歷史新天價，激勵台股開高走揚，盤中創21970.63點新紀錄，終場收在21902.7點，改寫收盤新高，上漲417.82點，漲幅1.94%，成交值新台幣4760.38億元。

晶圓代工廠台積電以894元作收，上漲4.68%。聯發科上揚4.88%，鴻海上漲1.14%。

人工智慧（AI）族群開高後漲勢收斂，廣達收279.5元，上漲1.08%；緯創收平盤112元；英業達翻黑下跌0.37%，收53.7元。（編輯：楊凱翔）1130606

延伸閱讀
魏哲家：台積電技術領先 到目前為止沒人可以競爭黃仁勳：輝達投資台灣主因是台積電很讚 生態系豐富輝達市值首破3兆美元大關 超車蘋果成全球第2大公司ASML：今年將交付台積電最新型High-NA EUV台積電將買回3249張股票 抵銷限制員工股票影響楊金龍：全球股市熱絡助台股創高 但要居高思危
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電飆898元領漲電子族群 台股盤中續創高21967點
172.30.142.100
更多編輯台推薦新聞：