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台股連假前觀望 三大法人賣超108億元

2024/6/7 17:41
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）端午連假前台股陷入觀望，根據證交所統計，今天三大法人合計賣超新台幣108.73億元，台股終場小跌44.32點，收在21858.38點，加計盤後交易成交值為4524.27億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超98.54億元，自營商也賣超32.42億元，僅本土投信站在買方，買超22.23億元。

在個股方面，外資今天買超張數前3名分別為新光金6萬2967張；元大台灣價值高息ETF（00940）4萬1891張，和統一台灣高息動能ETF（00939）1萬8803張。買超排行榜前10名中，金融股占4席，ETF占2席。

賣超張數前3名分別為中信金3萬9220張，復華台灣科技優息ETF（00929）3萬6253張，和緯創2萬3617張。值得注意的是，外資今天出脫台積電1萬5384張，居賣超張數排行榜第5位。

國泰投信董事長張錫分析，AI是長線主流，台股多頭格局不變，惟漲多就是最大的利空，由於這波台股漲幅不小，且過去台灣是靠蘋果支撐，第3季iPhone新品推出，為傳統旺季，但現在蘋果成長動能不如以往，可能撐不住旺季行情，他推測台股第3季可能順勢拉回修正。

不過，張錫認為拉回就是買點，因為輝達最新的AI晶片Blackwell，以及GB200伺服器預計第4季開始出貨，有望帶動台股衝上今年高點。（編輯：蘇志宗）1130607

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產業迎AI浪潮 國泰投信：打亂台股淡旺季節奏
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