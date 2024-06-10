卑詩台灣商會影響力大 加拿大政要紛紛入會

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（中央社記者程愛芬溫哥華9日專電）加拿大卑詩台灣商會昨天舉行年度晚宴，多位加拿大跨黨派政要到場祝賀32周年慶，甚至多名省議員都加入台灣商會，充分凸顯商會龐大的影響力。

聯邦執政自由黨議員繆宗晏（Wilson Miao）、保守黨議員達爾頓（Marc Dalton）、卑詩城鎮事務廳長康安禮（Anne Kang）、卑詩省聯合黨黨魁馮宜幹（Kevin Falcon）以及省議員屈潔冰（Teresa Wat）、李耀華（Michael Lee）和姚君憲（Henry Yao）等多位政要均出席晚宴。駐加拿大代表處經濟組長劉志宏和駐溫哥華辦事處長劉立欣等人也是座上賓，共同見證台灣商界在加拿大的輝煌成就。

繆宗晏讚揚台灣商會是卑詩省眾多商會中最具影響力的團體之一，不僅為卑詩省創造就業商機，還積極將觸角延伸至全國，例如5月前往渥太華進行「國會叩門之旅」，進一步加強加拿大與台灣商界的聯繫。

達爾頓代表聯邦保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）獻上祝賀詞，其中強調「加拿大和台灣有共同價值觀，在抵禦中國政權威脅民主和恐嚇人民上站在同一戰線，保守黨將持續堅定支持台灣。」

康安禮和姚君憲都是「台灣囡仔」，長期是卑詩台灣商會會員，笑稱「商會會員個個活力十足，讓人永保年輕」。

香港移民的省議員屈潔冰也搶著說：「我和台灣關係也很深，曾在台灣國語日報學習中文，女兒還成了台灣前籃球教練鍾枝萌的媳婦，我也是台灣商會永久會員。」

同為香港背景的省議員李耀華多次訪台，稱「台灣是民主國家的典範，在國際地緣政治中，代表著堅毅勇敢的力量」，並當場承諾要加入台灣商會，稱「這是一個人才錢財匯聚的好地方，絕對不能錯過。」

卑詩台灣商會會長劉治坤過去一年來展現高效能領導風格，共舉辦27場活動，包括高達數千人次的大型旅遊博覽會和十幾人的精緻企業參訪團等；5月並加入北美洲台灣總商會主導的「國會叩門之旅」，走訪17位參眾議員，獲加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）接見，為遊說台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）添薪火。

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劉治坤表示，商會的榮光是數十年的累積，持續向更高的格局和更多元的面貌邁進。「例如這一屆商會理事平均年齡僅36歲，女性理事超過半數，有更多其他族裔加入商會成為新會員。如此，可以與新一代的加拿大主流社會更緊密接軌互動。」

台灣官方代表劉志宏和劉立欣均提到卑詩省是加拿大通往亞太的門戶，5月卑詩省在台灣為新設立的貿易暨投資辦事處正式揭牌，雙方在科技生化、潔淨能源、食品貿易等領域均可互相結合，創造雙贏。（編輯：韋樞）1130610