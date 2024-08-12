友通：客戶庫存去化良好 下半年營運逐步回溫

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（中央社記者吳家豪台北12日電）工業電腦廠友通今天舉行法人說明會，總經理蘇家弘說，客戶庫存去化狀況良好，嵌入式應用的接單/出貨比（B/B Ratio）已回升，預期下半年營運將逐步回溫，亞太與日本市場恢復最明顯，友通上下半年業績預估比重為4比6。

友通今年上半年毛利率達27.3%，優於去年同期的26.6%。蘇家弘說，主要因為產品成本下降、優先服務高毛利客戶，下半年毛利率有機會再提升。

蘇家弘指出，目前人工智慧（AI）邊緣運算在各領域的應用陸續發酵，友通將透過負載平衡的虛擬化技術，以及整合不同AI效能的中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）與神經網路處理器（NPU）平台，協助客戶發展AI應用，將為後續營運帶來新動能。

他表示，雖然全球景氣還沒回到疫情前水準，但相較去年已看到落底跡象，友通旗下有嵌入式、資安、工業自動化事業，商用市場景氣復甦略快於工業用市場，加上消費性市場景氣也逐步回溫，帶動商用市場復甦速度。

蘇家弘坦言，各應用的通路庫存還沒降到最低，只要終端市場出現較大需求，就會帶來急單，對友通是好現象，預期下半年業績將比上半年更好一點。

觀察友通今年第2季表現，3大事業營收與獲利均較第1季成長，第2季合併營收達新台幣21.68億元，季增14%，年減8%；歸屬於母公司稅後淨利約7288萬元，季增40%，年減25%；每股盈餘0.64元。

友通上半年合併營收約40.74億元，年減17%；歸屬於母公司稅後淨利約1.25億元，年減44%，每股盈餘1.09元。（編輯：張良知）1130812