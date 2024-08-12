中興電第2季獲利創歷史次高 上半年每股賺3.75元
2024/8/12 17:28
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）重電大廠中興電工今天下午公布第2季綜合損益，單季稅後獲利新台幣8.97億元，僅次於第1季，創歷年單季次高和同期新高，每股基本純益1.82元；累計上半年獲利18.5億元，創同期新高，每股賺3.75元。
中興電第2季合併營收61.34億元，較第1季小幅季減，仍站歷史單季次高和同期新高。第2季毛利率25.95%，季減近3.6個百分點，營益率18.24%，站單季第3高，次於2023年第2季和今年首季。
累計上半年中興電合併營收122.72億元，年增13.94%，創同期新高。毛利率27.74%，營益率19.1%，分別年減3.5個和5.3個百分點。
中興電去年第2季財報認列法院判決沒入20億餘元，使得去年上半年累計獲利減少至5884萬元。
中興電先前指出，高壓氣體絕緣開關（GIS）設備受惠台電強韌電網計畫，重電廠區產能持續滿載；預估今年綠能工程統包和設備新增訂單規模約300億元。
中興電看好今年業績持續成長，其中重電設備、太陽能、氫能/儲能/微電網等綠能業績，占中興電整體業績比重，上看75%。（編輯：楊蘭軒）1130812
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