財部地上權標脫率6成 麗寶砸15.6億元獵3地

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（中央社記者張璦台北12日電）財政部國產署今年第4批10宗國有土地招標設定地上權，據今天開標結果，標脫6宗，標脫率達6成，決標權利金總金額超過新台幣20億7544萬元，包含麗寶集團砸15.6億元在北部、南部一共搶下3宗標的。

今天標脫的6宗土地中，5宗為首次公告標的，國產署表示，其中高雄市前金區第一種產業專用區土地，鄰近愛河，為高雄市精華地區難得的大面積土地，具商業發展潛力，最終由麗寶建設以11億4050萬元、溢價率21.45%標下。

國產署指出，高雄市岡山區甲種工業區土地，附近產業發展群聚且交通便利，吸引振農水泥製品股份有限公司投標進駐，得標價1億5131萬元、溢價率35.38%。

住宅區土地標脫3宗，國產署表示，台南市鄰近台南火車站及成功大學標的，獲富凰建設、廣上建設、全聯實業一共3封標單搶標，最終由富凰建設以2億9175萬元、溢價31%搶下。

國產署指出，新北市1宗鄰近台北大學土地，為這次唯一坐落於雙北市標的，由麗寶集團旗下的鵬程建設以1億130萬元、13.7％溢價率標下；同時，台中市南屯區13期重劃區內土地，由康博生技股份有限公司以6868萬6868元、溢價13.77%得標。

此外，1宗曾列標、位於桃園市桃園區商業區土地，這次順利標脫，由鵬程建設以3億2190萬元、僅溢價5.23%標下。

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國產署表示，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自111年起符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上的標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關，確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續辦理活化利用。

國產署指出，招標設定地上權是國家保有土地所有權、提供使用權給民間活化國有土地方式，在有土斯有財觀念下，其市場流動性與所有權市場有明顯區隔，今年度第5批標的則預計於9月9日公告。（編輯：楊凱翔）1130812