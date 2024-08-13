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台股漲23.31點

2024/8/13 13:48
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（中央社台北13日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲23.31點，為21796.57點，漲幅0.11%，成交金額新台幣3427.5億元。

加權指數開盤為21816.07點，盤中最高21866.63點，最低21698.47點；不含金融股指數19012.05點，漲34.11點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.18%、食品股漲0.39%、塑化股跌0.68%、紡織股漲0.44%、機電股漲0.33%、造紙股跌0.42%、營建股漲0.23%、金融股跌0.49%。

委買張數2216萬5450張，委賣張數1065萬3214張，成交張數708萬5385張。

收盤時上漲491家，下跌447家，持平104家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、新光金、鴻海、華南金、元大美債20正2。

漲幅前5名個股為台新藥、競國、京鼎、慶豐富、穎漢。

跌幅前5名個股為德淵、台郡、攸泰科技、美利達、中興電。1130813

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台股
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