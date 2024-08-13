台股漲23.31點
2024/8/13 13:48
（中央社台北13日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲23.31點，為21796.57點，漲幅0.11%，成交金額新台幣3427.5億元。
加權指數開盤為21816.07點，盤中最高21866.63點，最低21698.47點；不含金融股指數19012.05點，漲34.11點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.18%、食品股漲0.39%、塑化股跌0.68%、紡織股漲0.44%、機電股漲0.33%、造紙股跌0.42%、營建股漲0.23%、金融股跌0.49%。
委買張數2216萬5450張，委賣張數1065萬3214張，成交張數708萬5385張。
收盤時上漲491家，下跌447家，持平104家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、新光金、鴻海、華南金、元大美債20正2。
漲幅前5名個股為台新藥、競國、京鼎、慶豐富、穎漢。
跌幅前5名個股為德淵、台郡、攸泰科技、美利達、中興電。1130813
- 2024/08/14 18:29
- 2024/08/13 13:56
- 2024/08/13 13:54
- 台股漲23.31點2024/08/13 13:48
- 2024/08/13 10:59
- 2024/08/13 09:32
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
塑膠機電航運金融走弱 台股盤中震盪168點