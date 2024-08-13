廣電公協會：政府應促國際重大賽事在所有平台播出

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（中央社記者蘇思云台北13日電）有民眾質疑無法在電視順利收看巴黎奧運賽事轉播內容，有線寬頻產業協會、衛星公會、中視、台視、民視今天發布聯合聲明，呼籲各界與政府應促成國際重大運動賽事在所有平台上普及播出，滿足民眾基本權利。

巴黎奧運落幕，台灣隊以2金5銅作收，其中包括羽球男雙好手麟洋配、拳擊選手林郁婷奪下金牌，也讓許多民眾熱血沸騰，熬夜觀看賽事。本次巴黎奧運由愛爾達競標取得台灣的轉播總代理，主要轉播單位為愛爾達、中華電信、公視與華視。

台灣有線寬頻產業協會（CBIT）、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）、中視、台視、民視今天發布聯合聲明新聞稿，奧運屬於重大賽事，政府用納稅人的錢補助取得轉播權，但大多數民眾卻無法在家中電視便利收看完整賽事，錯失凝聚全民向心力的機會。

聲明指出，選手長期艱苦訓練，當選手們在奧運等國際重大運動賽事上奮戰時，應該讓大多數民眾可以參與這些賽事，這是全民基本權利，各界與政府應共同促成，以便利又完整的方式收看賽事轉播與新聞資訊。

廣電公協會呼籲，這次巴黎奧運也引發民眾、媒體與跨黨派立委的批評，質疑體育署已用納稅人的錢補助新台幣8000萬元給取得奧運轉播的媒體，但仍無法嘉惠全體納稅人，民眾必須另外自掏腰包訂購特定媒體才能收看完整轉播，若在自家電視機只能收看部分的賽事。

廣電公協會指出，針對台灣選手出戰的國際賽事，在全民收視與資訊的近用議題上，應深入檢討，各界與政府應促成國際重大運動賽事能在所有平台上普及播出，滿足民眾基本權利。

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針對奧運轉播爭議，教育部體育署8月2日曾發布新聞稿說明，愛爾達是先取得轉播權才申請補助金，而非體育署先補助愛爾達去爭取轉播權，體育署這次對愛爾達取得轉播的權利金補助比例為16%。

體育署指出，2019年國內無線台成立聯盟欲共同投標2020東京奧運轉播權，最終破局；無線聯盟放棄後，愛爾達開始洽談取得2020東京奧運轉播權，並與公視、東森電視聯合播出。巴黎奧運這次由愛爾達競標取得台灣的轉播總代理，橫跨有線電視台、無線電視台、IPTV平台與網路OTT平台4大平台提供轉播，也要求愛爾達至少跟15家媒體頻道合作露出賽事新聞與宣導。（編輯：林興盟）1130813