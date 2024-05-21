巴黎奧運轉播加持 愛爾達看好今年營運動能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北21日電）愛爾達科技今天召開113年度股東常會，愛爾達表示，即將迎來7月巴黎奧運轉播，還有許多國內外體育賽事加持，持續透過MOD與OTT雙平台的營運模式，預期今年將是穩健中具爆發力的一年。

愛爾達科技今天召開113年度股東常會，會中通過112年度財務報表及盈餘分配案。愛爾達去年稅後淨利1.36億元，年成長幅度達122.71%，去年每股盈餘為5.98元，年增112.81%，創下歷史新高。

愛爾達股東會今天通過112年度盈餘分派案，預計配發現金股利每股4.5元，創下愛爾達成立24年以來歷史新高。

愛爾達今天透過新聞稿表示，今天首季稅後淨利2714萬元，首季每股盈餘1.08元，雖然沒有去年同期WBC經典賽加持，導致獲利略遜於去年同期，但仍有一定表現。

展望今年營運，愛爾達表示，即將迎來7月巴黎奧運，還有許多國內外精彩體育賽事加持，愛爾達將維持以收視率結合訂閱的MOD、 OTT雙平台營運模式，看好奧運廣告商機，預期今年將是穩健中具爆發力的一年。（編輯：張均懋）1130521