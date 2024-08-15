香繼光集團加薪3%起跳 啟動全球化人才布局

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（中央社記者江明晏台北15日電）連鎖餐飲集團陸續加薪，因應基本工資連年調漲，香繼光集團今天宣布，9月起集團旗下各品牌調薪，第一線員工加薪3%起跳，管理階最高調幅達8.8%；因應集團全球化展店，同步釋出上百名職缺招募。

因應通膨、改善餐飲業缺工問題，連鎖餐飲集團近年起陸續掀起加薪潮，除了王品、築間、豆府、乾杯、漢來等陸續宣布為員工加薪外，在全球約有500間分店的繼光香香雞繼去年10月門市人員加薪4%後，今天再度宣布加薪。

香繼光集團執行長黃智雄今天透過新聞稿說明，疫後餐飲業迎來強勁復甦，有望持續蓬勃發展，加上集團全球化與多品牌發展，為改善餐飲就業環境，今年9月搶先調薪。

香繼光集團說明，調薪幅度依各個品牌略有差異，繼光香香雞、金子半之助等品牌進行結構性調薪，第一線員工加薪3%起跳，管理階最高調幅達8.8%，分店店長除獎金外，集團設計店長分潤制度，店長可參與門市淨利分潤、創造百萬年薪。

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香繼光集團表示，已於今年4月進軍美國市場，看好餐飲業下半年及未來景氣，將持續加強展店力道，並同步釋出上百名職缺招募，為集團全球化展店進行人才布局。

根據香繼光集團網站公布，繼光香香雞已進軍香港、馬來西亞、加拿大、越南、菲律賓等國家開設分店，台灣則有70家店；香繼光集團先前宣布，攜手85度C聯手進軍美國，將以炸雞、漢堡、手搖飲等業態，結合多樣台灣特色小食與美式餐飲文化，合資發展Fast Casual台式炸雞餐飲品牌，目標10年內在全美開出至少150家分店。（編輯：張良知）1130815