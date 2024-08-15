法院駁回停繳頻寬聲請 台灣大：不影響與NCC調解

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（中央社記者江明晏台北15日電）台灣大哥大針對與台灣之星合併案提起行政訴訟，聲請附款自主繳回超額頻寬停止執行，遭法院裁定駁回，可抗告；台灣大表示，此聲請未獲法院准許，即附款仍有效，並不影響目前NCC與台灣大在行政法院進行中的調解。

國家通訊傳播委員會（NCC）審議通過台灣大合併台灣之星，附加附款為自主繳回超額頻寬等。台灣大不服提起行政訴訟，並聲請附款停止執行。台北高等行政法院今天就聲請案裁定駁回，可抗告。

台灣大哥大表示，於2023年3月針對NCC超頻處理附款提起行政訴訟，因NCC與台灣大均有調解意願，目前雙方在行政法院進行調解中。

台灣大指出，另向法院聲請停止執行此附款效力，目前尚未收到法院裁定，待收到後將研議，此聲請未獲法院准許，即附款仍有效，並不影響目前進行中的調解。

台灣大哥大表示，在8月6日第一次調解庭上，NCC要求台灣大提出符合公眾利益及消費者權益回饋調解方案，換取延後繳回譜頻期限至9月底，以利完成基地台整併，但8月7日遭NCC委員會推翻。

台灣大表示，依調解庭上，NCC要求業者提出公眾利益補償和保障消費者權益兩大方向，於12日再提出4種公眾利益回饋方案，盼NCC盡速從4方案中擇一做成決議，和業者達成調解協議，保護用戶權益。

台灣大稍早公布4大方案，分別為方案一，捐贈1萬支4G VoLTE Feature Phone予經濟弱勢族群，提升通訊權益；方案二，捐贈5000支5G手機予經濟弱勢族群，消弭數位落差。

方案三，捐贈3000台平板電腦或電子閱讀器予偏鄉學童，縮短城鄉學童學習落差；方案四，贊助1000戶偏鄉低收入戶且有孩童家庭，提供兩年免費寬頻固網、WiFi無線網路通訊、平板電腦一台、手機一台。（編輯：張良知）1130815