台灣大合併案聲請停止繳回超額頻寬 法院駁回

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（中央社記者劉世怡台北15日電）國家通訊傳播委員會審議通過台灣大合併台灣之星，附加附款為自主繳回超額頻寬等。台哥大不服提起行政訴訟，並聲請附款停止執行。台北高等行政法院今天就聲請案裁定駁回，可抗告。

台灣大哥大與台灣之星合併案的申請，國家通訊傳播委員會（NCC）去年1月間核准，但因合併後頻寬超標違法，附款要求台灣大在2024年6月底前，以無償繳回頻寬、交換或交易等方式，限期改正頻寬超標問題。

附款內容載明，完成超額頻寬的處理：（1）自主繳回超額頻寬。（2）轉讓予非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係之他電信事業。（3）與非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係之他電信事業交換。

若未在期限內完成改正措施，依違反電信管理法等規定，處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰，並通知停止使用。

台灣大哥大不服NCC原處分，提起行政訴訟，並聲請附款停止執行。

台北高等行政法院今天認定，台灣大哥大不能就NCC「未來可能」作成罰鍰等不利益處分，逕行聲請停止執行，台灣大哥大之後如果未依附款規定遭NCC不利益處分，仍可提行政訴訟及暫時處分，此件聲請停止執行於法不合，裁定駁回，可抗告。（編輯：戴光育）1130815