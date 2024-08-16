正隆面臨原物料價格高檔壓力 工紙盼反映成本

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（中央社記者何秀玲台北16日電）工紙大廠正隆今天召開法說會，展望下半年，正隆總經理張清標表示，迎中元與中秋節、雙11等旺季，與需求提升與庫存降低，營運有望比去年同期好。另外，工紙價格受到原物料與人工成本維持高檔，希望與客戶溝通適時反映成本，將持樂觀態度推動。

正隆今年上半年受惠台灣內需市場持續增溫，以及越南新產能啟用，整體送貨量成長，營收新台幣207.8億元，年增1.1%，稅後純益4.37億元，年增33.7%，每股純益（EPS）0.39元。上半年營收占比來看，台灣62.7%、越南22.4%、中國14.9%。

他表示，國際原物料價格從去年以來大幅攀升，增幅已達3成，加上電費、環境成本及人工費用不斷上升，這對獲利造成一定壓力，除了持續與客戶溝通並反映成本，導入智能產銷技術，以優化營運流程並提升服務量能，才使上半年獲利和EPS都能較去年同期成長。

他認為，今年上半年台灣內需市場持續升溫，下半年隨著中元節、中秋節以及雙11等傳統旺季來臨，整體經營環境逐步改善，將持續優化智能產銷技術，並在綠色包裝取得競爭優勢，整體需求逐步向上，對下半年持樂觀態度。

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談到工紙價格下半年概況，他表示，目前原物料維持高檔，整體環境成本、能源成本以及人工成本都持續向上中，成本負擔大，但因需求慢慢轉好，整體成本也希望能適時調整，希望與客戶緊密溝通，是正隆目前急切也期待努力的方向。

越南方面，正隆在越南平陽建設當地百萬噸級的國際造紙廠第三期工程，頗受矚目。他表示，配合海外市場需求提升，與地方政府的行政程序，持續推動建設中，可望為海外發展奠定穩健基礎。（編輯：張均懋）1130816