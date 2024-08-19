財部國有房地包租 北市公館商圈、鄰近東門標的吸睛

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（中央社記者張璦台北19日電）拚擴大租屋市場供給，財政部推動國有房地包租，今年第3批釋出4標、40戶，分別位於台北公館商圈、捷運東門站附近，以及台中、高雄、台南，合計年租金底價約新台幣380萬元，預計9月開標。

財政部國有財產署推動國有非公用房地包租新制，優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

財政部國產署副署長王彩葉今天在例行記者會表示，據統計，國有房地包租自民國112年3月辦理首批公告以來，截至113年6月，公告153戶、標脫111戶，其中34戶已經轉租給民眾，包含北部17戶、中部10戶、南部7戶。

王彩葉進一步指出，國產署已公告113年度第3批國有房地包租標的，共4標、40戶，包含台北市20戶、台中市11戶、高雄市6戶、台南市3戶，並將於9月12日、23日辦理開標作業，相關招標資訊已揭露於國產署北區、中區及南區分署網站。

王彩葉表示，113年度第3批推出標的中，台北市20戶、年租金底價逾318.6萬元；其中18戶坐落同一街廓，皆為20坪左右房型，位於公館商圈內，鄰近捷運公館站、國立台灣大學及三軍總醫院汀州院區，交通便利，就學、醫療等生活機能完善，另2戶鄰近捷運東門站及東門市場，居住環境佳，坪數較大，分別達48、55坪。

王彩葉指出，台中市11戶、年租金底價逾21.4萬元，坐落北屯區、烏日區及大里區等行政區，分別鄰近北屯國小、明道高中、烏日國中、國立中興大學、大里運動公園等，生活機能及區位條件皆良好。

此外，王彩葉表示，高雄市6戶、年租金底價超過25.2萬元，坐落路竹區、湖內區、前鎮區及鹽埕區，分別鄰近台鐵大湖站、東方設計大學、台1線、瑞祥高中、中正足球場、高雄女中等，公共設施完善且交通方便，可提供良好生活環境。

台南市3戶、年租金底價近14.8萬元，王彩葉指出，房地坐落新營區，鄰近台鐵新營站、新營國小、衛生福利部新營醫院，生活機能佳。

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王彩葉指出，上述標的共同特色為鄰近大眾運輸站、學校等交通便利且生活機能完善的區域，歡迎包租業者踴躍參與投標，並提醒投標時應檢附有效期限內的標租房地所在地同業公會會員證書影本，以免形成無效標。

她也透露，國產署預計今年第4季再推出至少30戶列標，希望北、中、南地區均有標的，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。（編輯：楊蘭軒）1130819