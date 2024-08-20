鈺祥企業柳營工廠開幕 將成先進製程濾網再生中心

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）半導體先進製程供應鏈、化學濾網供應商鈺祥企業台南柳營工廠今天開幕，計畫分兩階段擴充月產能至9萬片ESG再生濾網產品，未來可望成為全球首座先進製程濾網再生中心。

位於台南市柳營科技工業區的鈺祥企業上午舉行開幕儀式，總統府資政沈榮津、經濟部次長連錦漳、台南市政府副秘書長殷世熙、民進黨立委陳亭妃等人出席，也有不少業界廠商代表到場。

鈺祥企業董事長莊士杰致詞表示，鈺祥企業除專注於化學濾網技術研發與製造，並致力於減碳概念，降低對環境影響，已透過碳盤查、綠電、碳權購買等方式，生產出全世界第一批碳中和化學濾網，台南柳營工廠將成為全球首座先進製程濾網再生中心。

沈榮津表示，鈺祥經歷企業二代接班及轉型過程後，已成為台灣最大化學濾網供應商，在半導體產業供應鏈中不可或缺，並在建立自家濾網回收機制、協助客戶廢棄物減量方面領先世界，而且根留台灣，期待未來能成為台灣最強企業之一。

連錦漳表示，經濟部推動產業低碳化、智慧化過程發現循環經濟相當重要，鈺祥是全球首家獲得BS 8001：2017循環經濟認證的製造業者，現在對台灣半導體產業發展相當重要。

他說，鈺祥能做到，相信其他廠商也能做得到，希望各企業負責人能看到這個方向並開始做，政府有相關資源可以補助，經濟部設有產業競爭力中心，有需要的廠商可以尋求協助。

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鈺祥企業提供資料指出，鈺祥企業首座生產基地為台南善化廠，月產能約20萬片，今天舉行啟用儀式的台南柳營工廠耗資新台幣13億元，計畫分兩階段擴充濾網再生月產能至9萬片ESG再生濾網產品，配合活性碳再生產線，進一步落實循環經濟。

鈺祥企業指出，鈺祥新一代可再生過濾產品可重複使用至少10次，濾筒可回收率達95%，每次使用可減少86%碳排放，印證對環境保護與協助客戶永續發展承諾。（編輯：黃世雅）1130820