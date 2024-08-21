技嘉創辦人暨副董事長劉明雄辭世 享壽64歲

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（中央社記者吳家豪台北21日電）主機板與顯示卡廠技嘉科技發出聲明證實，技嘉集團創辦人暨副董事長劉明雄於今天凌晨2時30分安詳辭世，享壽64歲。

劉明雄與4名同學葉培城、柯聰源、廖德和、馬孟明於1986年創辦技嘉科技，從事電腦主機板製造及銷售業務，集團版圖從主機板、顯示卡、電競螢幕等電子零組件，不斷擴大到筆記型電腦、工業電腦、伺服器及數據中心建構等領域，目前集團員工總數逾7500人，各事業均由專業經理人掌舵。

技嘉表示，劉明雄戮力經營技嘉科技，持續不斷創造優異經營績效，同時推動品質品牌及企業社會責任的提升，屢獲社會肯定，包括台灣精品獎、國家品質獎、天下企業公民獎、台灣企業永續獎、氣候領袖獎、CSR企業社會責任獎及最佳雇主等獎項。

劉明雄也成立技嘉教育基金會及明維教育基金會，長期投入各項公益事業，回饋社會，包括慈善醫療救助、教育文化獎助、奇‧想設計大賽等。技嘉教育基金會公益事蹟也獲頒教育部社教公益獎。（編輯：張良知）1130821