東鋼榮譽董事長侯貞雄86歲辭世 一生貢獻鋼鐵業、曾為台灣關係法奔走

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（中央社記者何秀玲台北19日電）東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄昨天辭世，享壽86歲。東和鋼鐵今天發出新聞稿指出，侯貞雄在東鋼成長初期，率先設置連續鑄造機，並於1990年在苗栗投資建立華人社會第一座熱軋一體成型的H型鋼廠，跨足風電、環保領域，使東鋼成為實力雄厚的企業集團。

在鋼鐵業一向以霸氣著稱的侯貞雄，在2013年底中風後鮮少露面。家族認為，侯貞雄一生貢獻台灣鋼鐵業，當年還曾為台灣關係法奔走、催生，2017年曾發表一本名為「誠義─侯貞雄與台灣鋼鐵業七十年」的書。

此書共11部386頁，其中一部談到當時美國德州達拉斯的國會議員馬托克斯（Jim Mattox）與友人楊正雄應中華民國政府邀請來台灣，結果飛機飛行途中，發生中美斷交。

而楊正雄的大舅子就是侯貞雄，侯貞雄與當時中國信託投資總經理辜濂松去接機，告知馬托克斯中美斷交的消息，馬托克斯當下告訴他們，台灣必須透過立法途徑，尋求美國的法律保障，以維護台灣的地位和安定。

台灣後來也就朝著這個方向努力，馬托克斯回到華盛頓也協助在國會推動立法，成就了後來的「台灣關係法」，侯貞雄也成為台灣首位榮獲艾森豪獎的企業家。

東和鋼鐵指出，1999年九二一全台百年大震後，侯貞雄即宣布捐贈1萬噸H型鋼用於災區重建工程，協助6所中小學重建，並免費提供鋼結構希望工程中小學重建之「結構設計」，成為全台最早發動認養重建災區中小學希望工程的「工程師」，更協助政府明訂耐震建築鋼材政策，廢除水淬鋼筋國家標準。

2007年2月1日高鐵正式通車營運，侯貞雄當初為使高鐵能順利興建，親自於銀行與政府間奔走協商，為高鐵起死回生的關鍵推手。

東和鋼鐵雖然以生產鋼筋、型鋼為主力，但也積極贊助藝術活動，已故東鋼榮譽董事長侯貞雄的妻子、東鋼執行長侯王淑昭，過去便曾贊助雲門舞集、伊通公園等，並鼓勵藝術家以鋼材創作。

東和鋼鐵2009年至2011年間跟國家文化藝術基金會合作，實行為期3年的「東鋼藝術家駐廠創作專案」。2012年，東鋼成立「東和鋼鐵文化基金會」，延續計畫，每年邀請台籍、外籍藝術家各1名，以苗栗廠為創作場域，進行數月的駐廠創作，並放置在廠內美化環境。（編輯：張良知）1130819