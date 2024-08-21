全家重整中國投資架構 預計第3季認列處分利益28億

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（中央社記者何秀玲台北21日電）全家今天公告，重整對中國投資架構，回收9.31%股權，並已獲經濟部投審司同意通過；完成後台灣全家預計第3季認列約新台幣28億元利益，貢獻每股盈餘約12.5元，實際金額與認列時間仍須以會計師認定為準。

全家在2003年與頂新集團以合資公司China CVS （CAYMAN ISLANDS） Holding CORP.（簡稱 CCH），進軍中國開設全家便利商店，經營包括廣州、成都、深圳、北京、東莞、上海、蘇州、杭州、無錫9個城市。

CCH公司持股結構以頂新集團旗下頂全59.69%最大，其餘40.31%由台灣全家和日本全家合資成立的公司所持有，其中台灣全家間接持有CCH股權18.31%。

為提升大陸地區投資效益，全家今年2月29日公告調整投資架構，台灣全家原間接持有CCH的18.31%股份，將改以新設的華東合資公司CHINA EASTERN CVS （CAYMAN ISLANDS） HOLDING CORP.，與日本全家、頂全持續合作投資上海、蘇州、杭州、無錫4大城市的便利商店經營，截至今年上半年總店數為2242家。

此新設合資公司，台灣全家持股約9%、日本全家11%、頂全80%，台灣全家等於回收9.31%股權。另外，原本經營的廣州、成都、深圳、北京、東莞等5個城市，則由頂全獨資經營。

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台灣全家表示，新設華東合資公司未來可展店地區，除了目前上海、蘇州、杭州、無錫等4大城市之外，還包含江蘇省、安徽省、浙江省；其他日本全家目前未區域授權的省分，在評估市場潛力且獲日本全家同意下，未來都有可能是擴大展店的新市場。

台灣全家指出，此投資案已獲投審司通過，完成後台灣全家因回收9.31%股權，將認列處分利益約28億元。全家表示，處分利益預計今年第3季認列，但因涉及會計處理程序，實際金額尚須扣除稅賦等交易成本，實際認列時間以會計師認定為準。（編輯：張良知）1130821