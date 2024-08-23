允能離岸風場完成68座風機安裝 拚年底如期完工

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（中央社記者曾智怡台北23日電）裝置容量640MW的允能雲林離岸風場宣布，完成全數80座水下基礎與68座風機安裝作業，專案團隊與供應商夥伴將穩步推進風場如期如質且安全於年底前完工。

天豐新能源發布新聞稿表示，雲林離岸風場施工團隊目前已完成全數80座水下基礎、68座風機安裝作業，其中52座風機已併聯至台電電網運轉發電，以及56條陣列海纜和全數鋪設完成的12條輸出海纜。

天豐新能源全球執行長派崔克拉莫斯（Patrick Lammers）表示，水下基礎安裝全數完成，展現出雲林離岸風場邁向完工的重大進程，感謝台灣政府的支持。天豐新能源一步步締造工程里程碑、排除萬難完成財務重整與國產化成就、致力實現綠能淨零與自然共存，皆為對台灣能源轉型的承諾。

雲林離岸風場是台灣第一座國產化自主承諾達成率超越100%的離岸風場，其中，水下基礎的40座單樁與40座轉接段，攜手台塑重工、俊鼎機械，專案團隊則與來台灣實際駐廠的歐洲技術專家合作，以技術協助製程優化、突破生產瓶頸，更將轉接段製程縮減為每座5天，與國際大廠並駕齊驅。

業者指出，雲林離岸風場為發展台灣在地供應鏈創下多樣紀錄，包含創下台灣首項成功的水下基礎國產化項目（含基樁與轉接段）、台灣首座提供駐廠技協的風場、台灣首座承諾於台灣採購並建造離岸風電人員運輸船（CTV）的離岸風場。

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此外，雲林離岸風場自2021年起，連續執行4年「黑面琵鷺GPS衛星繫放計畫」，以先進的太陽能GPS發報器追蹤瀕危物種黑面琵鷺的行為和棲息路徑。截至目前，團隊發現黑面琵鷺棲地新增熱區共10處，記錄超過100條飛行路徑。

雲林離岸風場位於台灣海峽，距台灣西海岸約8至17公里，水深約7至35公尺，約82平方公里的風場面積中設置80座風力發電機，裝置容量為640MW的風場完成後，將是台灣第2大風場，足以供應超過60萬個家庭潔淨能源。（編輯：林興盟）1130823