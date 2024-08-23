7月零售營收創同期新高 餐飲受颱風干擾年減2.9%

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（中央社記者劉千綾台北23日電）經濟部表示，7月零售業營業額達新台幣4039億元，創同期新高，年增3.4%；但受颱風凱米及高基期影響，7月餐飲業營業額中止連5紅，年減2.9%。由於內需動能持續，經濟部預估全年零售和餐飲業仍有望正成長、創新高紀錄。

經濟部今天公布7月零售及餐飲業營業額統計，統計處副處長黃偉傑表示，7月零售業營業額為4039億元，年增3.4%，連續35個月正成長；累計今年前7月營業額達2.7兆元，年增3.3%，單月和累計前7月皆創歷年同期新高。

占比最大的綜合商品零售業7月營收為1266億元，年增1.9%；其中，超級市場及量販店因中元節檔期提前開跑，加上颱風前民眾採買民生物資，分別年增7.2%及2.5%。

在夏日冰品商機帶動下，便利商店年增4.5%；其他綜合商品零售業因國人跨境旅遊熱潮延續，帶動免稅店營收成長，年增2.8%；百貨公司雖有新商場加入營運及櫃位改裝挹注，但颱風來襲影響商場正常營業，年減4.9%。

汽機車零售業方面，黃偉傑表示，逢民俗月前車商銷售競賽衝刺期，以及新式車款買氣暢旺，推升營業額創歷年單月新高，達883億元，年增14.6%。

餐飲業方面，7月餐飲業營業額850億元，黃偉傑表示，雖然營收為歷年同期次高，但受颱風凱米影響營業天數和來客數，年減2.9%；其中，餐館、飲料店營收皆轉為衰退，分別年減3.8%、0.5%。

黃偉傑指出，餐飲業下半年遇高基期，使得成長幅度收斂，加上放假天數減少及颱風減少工作天數，因此7月餐飲營業額拉低至負成長。隨著內需持續暢旺，預估之後餐飲將回歸正常軌道，正成長趨勢不變。

今年前7月餐飲營業額為6008億元，維持歷年同期新高水準，年增3.9%。

黃偉傑表示，內需受出國人數和來台觀光客的變化影響，根據上半年統計出國人數為來台觀光客的2倍，出國旅遊潮興盛，造成國內的消費預算減少，是否衝擊餐飲、零售精品等內需表現有待觀察。

國內消費動能持續，黃偉傑表示，零售和餐飲全年正成長機率很高，在中元普渡供品採買及父親節、情人節送禮及奧運商機帶動下，預估8月零售業營業額可達3876億至3992億元，年增0.5%至3.5%；8月餐飲業預估營收介於874億至901億元，表現介於持平至年增3%區間。（編輯：張良知）1130823