AI應用擴散效益 7月批發業營收創同期新高年增12.7%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北23日電）AI等新興科技應用擴散效應下，7月批發業營業額達新台幣1兆1208億元，創歷年同期新高，年增12.7%，連5月正成長。受惠半導體廠商投資動能，7月機械器具業也創同期新高紀錄，營收達5050億元，年增25.5%。

經濟部今天公布7月批發業營業額統計，7月批發業營業額為1兆1208億元，年增12.7%；累計前7月批發業營業額為7兆3624億元，為歷年同期次高，年增10.3%。

根據經濟部統計，7月機械器具批發業營業額達5050億元，為歷年單月次高，並創下同月新高紀錄，年增25.5%，連續7個月正成長。

統計處副處長黃偉傑表示，新興科技應用持續擴展，半導體廠商投資意願上升，以及國際品牌新機上市的備貨需求，挹注相關晶片、記憶體及半導體檢測設備出貨動能。

食品、飲料及菸草批發業方面，7月營業額為1358億元，為歷年同月新高，年增6.1%，統計處表示，主因水產品外銷成長，加上適逢中元普渡前夕，下游經銷商提貨增加；化學材料批發業年增11.9%，主因工業用化學材料需求回升，以及去年比較基期偏低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

統計處表示，家用器具及用品批發業年增10.1%，主因部分業者推出優惠促銷活動，推升季節性家電銷售業績，以及部分家具及家居用品外銷訂單成長所致；藥品及化粧品批發業則因去年同月部分專案用藥進口較多，比較基期偏高，致年減1.0%。

展望未來，黃偉傑表示，全球終端需求逐步復甦，新興科技應用商機持續活絡，加上消費性電子新品備貨需求，預期批發業營業額年增率續呈正成長，8月營業額估達1兆873億元至1兆1173億元，年增9%至12%。（編輯：楊蘭軒）1130823