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AI及新品備貨挹注7月工業生產 電腦電子光學指數創高

2024/8/23 17:47（8/23 17:57 更新）
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圖為新北市三重區一處建案工地勞工工作情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北23日電）AI需求強勁，以及電子新品備貨潮挹注下，7月工業與製造業生產指數連5紅，其中伺服器需求持續，電腦電子光學製品業生產指數創新高紀錄，年增幅度達32.21%。經濟部預估，8月製造業生產指數將年增4.2%至8.6%，有望寫連6紅。

經濟部統計處今天公布7月工業與製造業生產指數概況，7月工業生產指數95.5，年增12.3%，7月製造業生產指數為94.84，年增12.97%，雙雙連5月正成長；累計今年前7月工業、製造業生產指數分別年增10.49%、10.83%。

經濟部原先預估7月製造業生產指數年增13.2%至17.9%，統計處副處長黃偉傑表示，7月製造業表現接近預估下限主因為傳統產業回升速度不如預期，加上颱風凱米重創南部，集中在南部的傳產生產排程連帶受到影響，抵銷部分增幅。

觀察主要中行業，黃偉傑表示，在新品備貨潮及AI科技挹注下，電子零組件、電腦電子產品及光學製品業持續成長。AI需求強勁，帶動伺服器、行動裝置鏡頭、其他電腦設備及零組件、半導體檢測設備及零組件等生產上揚，7月電腦電子光學製品業生產指數達157.26，創歷年單月新高，連13個月正成長，年增32.21%。

7月電子零組件業指數達94.75，年增20.12%，主因為12吋晶圓代工、主機板、IC晶圓測試、印刷電路板等產品持續成長，其中面板及其組件業結束連5黑，年增6.5%，黃偉傑說明，除高效能運算與AI應用需求熱絡，第4季歐美消費旺季和雙十一銷售的備貨潮顯現，廠商開始下單，此外，電視和車用大尺寸面板需求也增加。

傳統產業方面，黃偉傑表示，雖然回升速度不如預期，但受電子化學品需求增加，以及醫療用手套庫存回到健康水位，東南亞市場需求增加，提高塑橡膠原料需求，7月化學材料及肥料業年增3.95%；半導體產業投資動能持續，挹注機械設備業年增2.64%，與化學材料及肥料業皆為連4個月正成長。

此外，7月基本金屬業因鋼鐵市況仍疲軟，加上受低價進口鋼品及颱風因素干擾，年減2.88%；汽車及其零件業年減8.21%，主因燃油小型轎車市場需求動能下滑，及部分汽車零件訂單減少，但電動轎車需求持續增加，抵銷部分減幅。

展望未來，黃偉傑表示，下半年須留意地緣政治變化和美國利率走勢，隨著美國聯邦準備理事會（Fed）9月降息的可能性高，降低經濟硬著陸風險，下半年景氣走勢正向機率高，連帶刺激外貿需求，預估8月製造業生產指數為93.94至97.94，年增4.2%至8.6%。（編輯：潘羿菁）1130823

（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）
（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）
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