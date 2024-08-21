7月電力景氣燈號續亮黃紅燈 半導體用電量再創新高

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣綜合研究院今天發布7月EPI電力景氣指數，燈號續亮代表景氣揚升的黃紅燈，且受惠高科技新興應用熱絡，半導體用電量再創新高，預計AI題材長期發酵趨勢不變，引領經濟穩步復甦。

台綜院調查顯示，7月整體產業高壓以上用電量較去年同期成長1.03%，由於人工智慧、高效能運算等新興應用持續火熱，半導體用電量再創新高，傳統產業則呈現溫和復甦，用電需求持續攀升，帶動整體產業電力景氣燈號連續3個月亮出黃紅燈。

台綜院分析，全球AI熱潮熱絡，激勵國內電子科技產業生產動能強勁，半導體業、電腦、電子及光學製品業用電量創歷年來新高，加上化學材料業、塑橡膠製品業及機械製造業等傳統產業景氣回升，共同推升製造業7月用電量升抵兩年來高點。製造業電力景氣燈號連續3個月呈現黃紅燈，景氣向上復甦態勢不變。

而半導體業受惠於AI、5G、高效能運算等應用強勁需求，先進製程、先進封裝、AI相關族群引領整體產業持續擴增成長，7月半導體業用電量不只創歷史新高，且占整體產業用電量比例高達23.5%，用電量較去年同期成長3.1%，電力景氣燈號同樣連3月亮黃紅燈。

台綜院表示，各產業景氣穩健復甦下，樂觀看待景氣前景，預測7月經濟成長率為3.8%。

台綜院綜整當前經濟情勢與數據後，指出上半年受惠AI技術、資源，半導體業重啟新一波產業上升循環週期，預計AI題材長期發酵趨勢不變，下半年相關供應鏈與產業前景樂觀。（編輯：林家嫻）1130821