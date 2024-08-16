主計總處下修全年經濟成長率至3.9% 仍看好景氣穩健

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）主計總處今天發布最新經濟預測，下修2024年經濟成長率至3.9%，儘管出口不如預期，但民間投資動能強勁、消費依然熱絡，估2025年經濟成長率仍有3.26%的表現。主計長陳淑姿表示，台灣經濟穩健擴增，且明年趨勢可望延續。

主計總處預測2024年經濟成長率為3.90%，較5月預測數下修0.04個百分點，主因是出口不如預期，全年商品出口規模較預期下修58億美元。不過全年經濟成長3.9%已是3年來最佳表現，明年經濟成長率預測值也達3.26%。

主計總處指出，全球需求回升，世界貿易量成長率走揚，以及AI人工智慧應用浪潮帶動台灣具有優勢的電子零組件及資通訊產品表現，均對出口有助益，但傳產貨品回溫速度相對較緩。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，出口不如預期，但也沒有不好，主計總處仍正面看待AI效應，只是AI發展確實存在不確定性，後續需求、成長速度、出貨情況得持續觀察。

儘管出口成長力道沒有想像中強勁，但內需方面傳來好消息。主計總處大幅上修今年民間投資實質成長率至3.89%，較預測值增加2.37個百分點，114年續成長5.13%。

主計總處說明，半導體廠商為了因應AI商機及高階終端產品回溫的強勁需求，加速擴充先進製程及高階封測產能，加上多家國際大廠宣布加碼投資台灣，如設立研發中心、資料中心等，均有利擴增國內產能及研發能量；另外，近期房市升溫，建商推案轉趨積極，未來隨建案陸續開工，也推升營建投資動能。

蔡鈺泰指出，今年民間投資名目規模不及2022年水準，但投資動能延續之下，2025年規模可望改寫歷史新高。

民間消費則受惠於調薪、股市上漲等推力，得以維繫熱度，主計總處預測今年民間消費實質成長2.78%，上修0.01個百分點。

近年全球籠罩在通膨陰影之下，台灣相較他國和緩，但對國人來說，物價上漲的感受依舊深刻。

主計總處指出，近期國際農工原物料價格略有回落，緩和商品類價格漲勢，但服務類物價具有僵固性，尤其是外食費與房租漲勢延續，醫療費用走高，最近又有颱風、豪雨推升蔬果價格漲幅，因此上修今年消費者物價指數（CPI）至2.17%，較預測值增加0.10個百分點。

國內通膨率已經連續3年高於2%的通膨警戒線，在較高基期之下，主計總處預測明年CPI上漲率仍有1.91%。

今年經濟成長率略微下修，但依舊「坐3望4」，陳淑姿也定調今明年景氣都是「穩健擴增」，不過主計總處提醒，後續經濟情勢存在4大不確定性，一是AI等資訊科技發展、量產與應用進程，二是美國大選及聯準會（Fed）、日本央行利率政策走向對國際金融市場與實體經濟影響，三為國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格的影響，四是主要經濟體貿易保護措施後續發展與影響，必須審慎關注。（編輯：楊凱翔）1130816