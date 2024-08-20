手機備貨潮7月外銷訂單優於預期連5紅 電子產品創高

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（中央社記者劉千綾台北20日電）AI需求持續熱絡，同時下半年迎來手機銷售旺季，經濟部表示，消費性電子新品備貨潮挹注下，7月外銷訂單表現優於預期，其中電子產品接單創歷年同期新高；整體而言，外銷訂單可望維持逐季成長。

經濟部今天公布7月外銷訂單統計為500.3億美元，年增4.8%，連續5個月正成長；累計前7月訂單金額為3248.9億美元，較去年同期增加2.7%，單月和累計前7月金額皆為歷年同期第3高。

經濟部統計處長黃于玲表示，原本預期7月接單表現介於年減2.6%至年增1.6%，但受惠高效能運算、AI等商機熱絡，且新機帶動上游零組件備貨效應，加乘效果之下，電子、資通訊產品接單優於預期。

觀察主要接單貨品，7月資訊通信產品接單金額為141.3億美元，年增11.0%，主因AI及雲端產業需求熱絡，帶動伺服器訂單續增，加上筆電、顯示卡接單增加。

7月電子產品接單金額為181.0億美元，創歷年同期新高紀錄，年增2.2%。黃于玲表示，下半年迎來美系等手機銷售旺季，有助帶動相關供應鏈接單成長，目前手機新品備貨潮主要挹注上游零組件，像是電子產品中的晶圓代工、晶片通路。

傳統貨品方面，景氣緩步復甦，加上業者回補庫存動能持續，機械、基本金屬及塑橡膠製品訂單分別年增13.4%、4.8%、4.1%。

黃于玲表示，半導體大廠擴廠帶動，相關自動化設備接單成長較為明顯，但工具機廠商接單仍為負成長，未來隨著景氣持續復甦，加上半導體設廠力道挹注，後續有利於機械產品接單。

此外，化學品為主要接單貨品中唯一負成長，7月接單金額為14.7億美元，年減0.6%。黃于玲表示，化學品受中國大陸同業產能開出，影響已有一段時間，但隨著終端需求緩慢回升，廠商也積極開拓其他市場，未來仍有機會轉為正成長。

海外生產比方面，7月外銷訂單海外生產比47.8%，為16年以來同期新低，主因資訊通信產品廠商提升國內生產比重。

展望未來，黃于玲表示，隨著全球景氣復甦，外銷訂單可望維持逐季成長趨勢。高效能運算、AI需求持續，加上台灣半導體產業及伺服器等供應鏈具競爭優勢，且下半年迎來電子新品消費旺季，預估8月訂單金額為491億至511億美元，表現介於年增6.7%至11%。（編輯：楊蘭軒）1130820