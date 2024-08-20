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7月接單地區受消費電子新品挹注 美國年增14.3%

2024/8/20 19:39
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（中央社記者劉千綾台北20日電）AI人工智慧科技帶動，以及消費性電子產品備貨效應，經濟部表示，主要接單地區的伺服器和筆電訂單增加，其中7月美國接單金額為163.4億美元，年增幅度達14.3%；東協雖因高基期年減6.2%，但仍有望受惠供應鏈移轉趨勢。

觀察7月外銷訂單的主要接單地區，美國訂單163.4億美元，金額為歷年同月第3高，年增14.3%。經濟部統計處長黃于玲表示，美國訂單以電子產品增加18.2億美元為最多，主因為新興科技應用帶動伺服器需求，以及消費性電子產品備貨效應，帶動晶圓代工、記憶體和印刷電路板成長。

中國大陸及香港方面，訂單106.6億美元，年減0.1%，其中以化學品減少1.5億美元或減28.5%較多。黃于玲表示，化學、塑橡膠製品接單減少，主因為中國大陸同業產能開出影響，但廠商本身若發展高價值產品，並有在地通路，整體接單可能較不受影響。

觀察東協國家，黃于玲表示，7月訂單為82.5億美元，整體金額為歷年同月第2高，但因去年7月有一次性大單，基期較高，導致今年7月年減6.2%，以電子產品減少15.9億美元或減38.8%較多。

黃于玲表示，大致上東協其他產品的訂單都為增加，長期觀察，在供應鏈重組趨勢下，東協訂單表現仍可望受惠相關商機。

此外，7月歐洲、日本皆受惠資訊通信產品增加，其中歐洲訂單為69.7億美元，年增6.1%；日本訂單29.2億美元，年增2.4%。

黃于玲指出，各地區接單表現主要受資通訊產品成長挹注，美國、東協、歐洲、日本等地的伺服器和筆電訂單增加，反映AI需求熱絡，高階筆電像是AI、電競筆電需求也有成長。（編輯：楊凱翔）1130820

黃于玲
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