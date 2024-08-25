日第8批核處理水排海 核安會：對台灣周遭海域無影響
（中央社記者劉千綾台北25日電）日本福島第一核電廠今天結束第8批次核處理水排放作業，核安會表示，總計8批次的核處理水主要影響區域為日本本州東部海域，未來7天海水氚濃度均低於儀器最小可測值，且對台灣周遭海域無任何影響。
核安會今天發布新聞稿表示，日本福島第一核電廠第8批次核處理水排放作業共計19天，排放體積約為7800立方公尺，氚活度約1.7兆貝克；自去年8月24日開始排放迄今，排放總體積約6萬2534立方公尺，氚總活度約10.3兆貝克。
根據核安會掌握消息，國際原子能總署（IAEA）說明今年4月專家小組赴日審查結果，確認日本的排放作業符合排放計畫與國際安全標準；IAEA並於8月7日公布第8批次獨立取樣分析結果，氚濃度低於日本承諾的排放目標每公升1500貝克。
核安會表示，將持續掌握相關訊息，並透過「國際監測資訊即時看」與IAEA同步監控排放動態。
依氣象署最新的海流擴散預報顯示，總計8批次的核處理水隨著洋流往東擴散，主要影響區域以「日本本州東部海域」的區域為主，未來7天海水氚濃度均低於儀器最小可測值，且對台灣周遭海域無任何影響。
核安會表示，自106年開始至今，累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計1萬357件樣本分析；今年度截至8月18日，已完成2619件樣本分析，各項分析結果無輻射異常。相關檢測結果均每週同步更新於「跨部會輻射監測整合儀表板」。
考量秋季將至，核安會表示，持續透過跨部會合作進行海域輻射監測，漁業署亦增加北太平洋秋刀漁場海域樣本取樣，相關檢測結果無輻射異常。政府將持續關注北太平洋漁場漁獲物輻射檢測結果，確保民眾食魚安全。（編輯：楊蘭軒）1130825
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