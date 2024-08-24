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日本核處理水排海一週年 氚濃度符合標準

2024/8/24 12:19（8/24 12:53 更新）
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日本東京電力公司將積存在福島第一核電廠區內的「核處理水」排放入海，至今屆滿一週年。圖為福島第一核電廠區。（共同社）
日本東京電力公司將積存在福島第一核電廠區內的「核處理水」排放入海，至今屆滿一週年。圖為福島第一核電廠區。（共同社）
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本東京電力公司將積存在福島第一核電廠區內的「核處理水」排放入海，至今屆滿一週年。雖然海水檢測氚濃度遠低於標準值，但廢爐作業問題頻傳，讓東電管理體制再度遭受質疑。

日本放送協會（NHK）報導，就在「核處理水」排放滿一週年，首相岸田文雄今天將前往福島縣視察。站在日本政府立場，基於中國仍持續禁止日本產水產品進口，希望能在提供漁民協助等方面採取萬全對策。

岸田今天下鄉將前往磐城市魚市場試吃地方捕撈海產，積極行銷當地漁產。之後將跟福島縣漁業協同組合連合會（漁連）幹部等人會面，除說明「核處理水」排放進度狀況，也將就中央政府未來因應作為等跟與會人士交換意見。

東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受311大地震（日本稱東日本大地震）帶來的海嘯侵襲，造成廠內1號機、2號機及3號機爐心熔毀。東電為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出「汙染水」。

東電利用淨化裝置把「汙染水」去除氚以外的多數輻射物質後變成「核處理水」（ALPS處理水），一直貯存在福島第一核電廠區內的逾千座貯存槽內。

東電依循日本中央政府方針，從2023年8月24日起開始將氚濃度稀釋到國家標準值以下的「核處理水」排放入海。

從去年8月到今年7月已完成7波排海作業，目前正進行的第8波排海作業預計到8月25日結束，總計一年來約排放6萬2500噸「核處理水」。

8波排海作業入海的氚總量約8.6兆貝克，遠低於當初設定的一年最高值22兆貝克。

東電跟日本中央政府等在核電廠附近海域採集海水檢測氚濃度，至今驗出的最高值為每公升29貝克，大幅低於東電自主停止排放標準的700貝克及世界衛生組織（WHO）規定的飲用水標準1萬貝克。

國際原子能總署（IAEA）持續針對東電排海作業進行安全性驗證，在今年7月18日公布自日本開始排海後的第2份報告書內，也給予持續符合國際安全標準的評價。

不過，福島第一核電廠內持續進行的廢爐作業，從2023年秋天開始就相繼發生作業員遭含放射性物質廢水潑濺等問題，甚至連原本預訂今年8月22日要試驗性取出數公克的2號機熔融核燃料團塊，也因設備安裝發生疏失被迫延期等，讓外界持續質疑東電管理體制。（譯者：黃名璽）1130824

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