福島核處理水入海滿週年 環團籲日本立刻停排

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）福島核處理水排放入海滿一週年，環保團體今天指出，日本將核災的代價轉移給太平洋居民，日本政府與日本東京電力公司應該立刻停止排放作業，並與利害關係人重新對話。

福島核處理水排放入海今天滿一週年，環保團體綠色公民行動聯盟發布新聞稿指出，過去1年日本已進行7次海洋排放，目前排放正在進行中，並預計今年內再進行3次排放，此舉代表福島核災仍是進行式，只是日本將核災的代價轉移給太平洋居民。

綠盟表示，福島核處理水排放問題並不只是單純的廢水處理問題，根本問題在於日本政府仍堅持發展核工業與核電政策，意圖淡化核災後續影響。

綠盟說，排放核處理水對海洋的影響不僅限於太平洋地區，更會跨越國界和世代，對於日本排放的計劃，太平洋島國論壇（PIF）的獨立專家小組報告指出，該排放計劃不符合國際原子能總署制定的「普遍安全導則第8號」（GSG-8）的要求，即所採取的措施須考慮利益超過對社會的損害。

綠盟強調，福島核災仍尚未結束，仍有許多日本與國際的公民團體持續關注與反對日本的排放作業，因此日本政府與東電應該立刻停止排放作業，並與利害關係人重新對話。（編輯：陳政偉）1130824