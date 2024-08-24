本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
白宮國安顧問27日訪中國 美大選前管控雙邊緊張
首頁 / 生活
福島核處理水
福島核處理水
新聞專題
福島核處理水1/300
首頁 / 生活

福島核處理水入海滿週年 環團籲日本立刻停排

2024/8/24 10:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北24日電）福島核處理水排放入海滿一週年，環保團體今天指出，日本將核災的代價轉移給太平洋居民，日本政府與日本東京電力公司應該立刻停止排放作業，並與利害關係人重新對話。

福島核處理水排放入海今天滿一週年，環保團體綠色公民行動聯盟發布新聞稿指出，過去1年日本已進行7次海洋排放，目前排放正在進行中，並預計今年內再進行3次排放，此舉代表福島核災仍是進行式，只是日本將核災的代價轉移給太平洋居民。

綠盟表示，福島核處理水排放問題並不只是單純的廢水處理問題，根本問題在於日本政府仍堅持發展核工業與核電政策，意圖淡化核災後續影響。

綠盟說，排放核處理水對海洋的影響不僅限於太平洋地區，更會跨越國界和世代，對於日本排放的計劃，太平洋島國論壇（PIF）的獨立專家小組報告指出，該排放計劃不符合國際原子能總署制定的「普遍安全導則第8號」（GSG-8）的要求，即所採取的措施須考慮利益超過對社會的損害。

綠盟強調，福島核災仍尚未結束，仍有許多日本與國際的公民團體持續關注與反對日本的排放作業，因此日本政府與東電應該立刻停止排放作業，並與利害關係人重新對話。（編輯：陳政偉）1130824

#東電
#福島
#福島第一核電廠
#核處理水
#綠色公民行動聯盟
福島核處理水
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中日外長會談 日方再度要求解除水產禁令
172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：