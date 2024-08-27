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童子賢：石油勢力將下滑 新能源掀國際勢力重分配

2024/8/27 21:29（8/27 22:26 更新）
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2024台灣創投年會27日在台北舉行，眾多科技業大老與會，緯創董事長林憲銘（左）、和碩董事長童子賢（右）等人出席，針對科技創新與產業發展等議題進行探討。中央社記者鄭清元攝 113年8月27日
2024台灣創投年會27日在台北舉行，眾多科技業大老與會，緯創董事長林憲銘（左）、和碩董事長童子賢（右）等人出席，針對科技創新與產業發展等議題進行探討。中央社記者鄭清元攝 113年8月27日
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（中央社記者吳家豪台北27日電）代工廠和碩董事長童子賢今天表示，新能源將在未來50年，帶來下一波財富與國際勢力的重分配，他預言石油勢力將下滑，在煤炭與天然氣受限制下，追求無碳電力成為國家與產業新目標。

童子賢擔任國家氣候變遷對策委員會副召集人，時常發表對能源議題的看法。他今天出席2024台灣創投年會，以「投資台灣．產業發展新布局」為主題發表演講，再次提及核能需求。

他表示，現在高鐵吃電，台鐵火車電氣化，個人交通工具也轉變成電動車，誰能夠掌握核融合，就能成為電力的「聖杯」，有望取代石油，掌握新能源。

童子賢提到，微軟創辦人比爾蓋茲支持的新式核電廠已開始動工，中國也在福建興建快中子滋生反應爐，距離馬祖僅30到40公里。

他強調，「能源有韌性，國家才會有韌性」，電力即國力，無論電動車、人工智慧（AI）或高階晶片製造，都需要高品質電力供應。把電力用在AI、電動車和高階晶片，是進步國家生產力的象徵，應該創造條件推動產業轉型。（編輯：楊凱翔）1130827

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