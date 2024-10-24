第2季住宅價格指數季漲4.02% 內政部：房市已降溫

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（中央社記者陳俊華台北24日電）內政部今天發布113年第2季全國住宅價格指數為146.48，較第1季上漲4.02%；第2季全國建物買賣登記9萬5765戶，但在行政院與央銀陸續推出信用管制等健全房市措施後，已有降溫趨勢。

內政部透過新聞稿表示，民國113年第2季因經濟表現穩健，國內景氣持續增溫，股市交易熱絡，加上市場資金維持穩定寬鬆，提升購屋意願並帶動房市交易，全國建物買賣登記達9萬5765戶，較112年第2季年增28%，住宅價格指數年漲11.99%。

內政部指出，為強化管理銀行信用資源，減少炒房行為，冷卻房價預期上漲心態，並引導房市降溫及正常發展，中央銀行從8月起，勸導請銀行自主控管不動產貸款總量，9月並實施第7波選擇性信用管制措施。

內政部說，初步觀察，9月全國建物買賣登記戶數2萬9520戶，已較8月的3萬1127戶下降5.2%；近日民間機關發布10月調查報告顯示，民眾買房與賣房意願指數下降，房市降溫效果開始發酵。

內政部表示，將密切觀察後續房市變動情形，並持續加強稽查房市違規交易，嚴格要求業者不得不實行銷，共同防杜不當投機炒作。（編輯：林興盟）1131024