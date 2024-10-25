權值股穩軍心 台股盤中漲逾百點

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）科技權值股穩軍心，台股今天早盤最高上漲近190點，盤中漲勢稍見收斂，仍上漲約120點，力拚今天中止連3黑頹勢。

截至10時43分，集中市場指數上漲119.14點，為23311.66點，收復10日均線約23278點，成交值約新台幣1570.52億元。

觀察3大權值股，台積電早盤開高，最多上漲10元至1070元；鴻海最多漲3.5元至215元；聯發科也上揚50元至1320元。為今日台股提供強勁支撐。

特斯拉（Tesla）公布上季財報與營運展望優於華爾街預期，執行長馬斯克（Elon Musk）並宣布要全力衝刺AI量能，訓練自駕車系統，緯創因間接供應AI伺服器主機板，被視為受惠者，今天早盤股價一度大漲超過半根停板。傳統特斯拉概念股方面，同致攻上漲停板90.2元，和大也上漲超過4%。

法人分析，美國總統大選在即，目前選情持續膠著，市場陷入觀望。預期台股近期可能維持5日線附近震盪，等到大選結果明朗，外資買盤回籠，台股有機會重新表態。

個股方面，台股及美股近期都進入財報季，以特斯拉為例，由於財報出色，24日股價勁揚超過2成。法人觀察，過去一段時間市場資金高度朝向AI傾斜，AI族群估值相當高，反觀不少非AI個股股價遭低估，隨財報結果出爐，將牽動股價劇烈波動。（編輯：楊蘭軒）1131025