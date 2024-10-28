國科會智慧醫療產學聯盟 運用AI優化治療與手術安全

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（中央社記者張璦台北28日電）國科會與醫療、ICT業者合作，累計投入新台幣4.9億元，推動智慧醫療產學聯盟計畫，其中包含高雄長庚紀念醫院運用AI技術整合肝癌病患病歷等，優化治療方針，輔助醫療決策，以及彰濱秀傳紀念醫院利用AI輔助診斷手術前、中、後影像，提升手術安全性與效率。

國科會今天召開記者會發布「智慧醫療產學聯盟計畫」成果，國科會產學及園區業務處處長許增如表示，因應高齡化社會、數位遠距醫療趨勢，國科會希望與產學研界跨域合作，運用科技提供病患更好福祉，推升智慧醫療服務品質。

許增如指出，智慧醫療產學聯盟3年多來推動18項計畫，累計投入約4.9億元，包含國科會挹注經費2.36億元，以及參與計畫的醫療、ICT產業所投入的2.56億元。

高雄長庚紀念醫院今天在會中展示HOPES（Hepatoma-Omics-Patient E-Journey System）平台，運用AI技術整合肝癌病患的病歷、放射影像及多體學數據等，建立病患旅程模型，優化患者精準治療方針，輔助醫師的醫療決策。

高雄長庚紀念醫院指出，HOPES平台的資料庫可隨時擴充更新，發展適用肝炎、肝硬化、肝脂肪等治療決策支援及預後輔助推論。

此外，彰濱秀傳紀念醫院專注於打造國際智慧微創醫療場域，以泌尿科的病患旅程為出發點，運用AI輔助診斷手術前、中、後影像，顯著提升手術安全性與效率。

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國科會表示，智慧醫療產學聯盟計畫整合醫院場域及資通訊科技，除高雄長庚紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院，也已成功促成國立陽明交通大學、中國醫藥大學附設醫院、國立成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設醫院等聯盟，推動提升診斷效率與醫療品質的解決方案。

國科會指出，將持續致力整合台灣豐富的學術研究與ICT產業能量，推動生醫創新發展，以「健康台灣」為推動軸心，透過智慧醫療產學聯盟計畫串連醫界、學研界、產業界，打造指標性臨床示範場域，促進全齡全領域照護，實踐精準健康願景。（編輯：潘羿菁）1131028