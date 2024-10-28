大研生醫登興櫃上演蜜月行情 收盤漲1.61倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北28日電）保健食品品牌大研生醫今天登錄興櫃，興櫃參考價格為每股68元，盤中股價最高為180元，比參考價漲1.64倍，最後收178元，上漲110元，漲幅達161.76%。

大研生醫在2018年由母公司尚凡國際投資成立，旗下產品銷售第1名為魚油、其次為葉黃素等。

大研生醫2023年營收新台幣11.9億元，年增34%，稅後純益1.6億元，年增77.8%，每股純益（EPS）2.67元。大研生醫表示，2023年維持2022年的行銷費用，但回購率比2022年高，另外原物料成本控制得當，帶動獲利成長。

大研生醫今年上半年營收5.24億元，稅後純益342萬元，每股純益0.06元，大研生醫向中央社記者表示，上半年受到日本小林製藥公司紅麴產品影響獲利，下半年有望逐步恢復。

大研生醫表示，目前營收8成以上來自電商通路，包括大研生醫官網及momo購物網等外部電商通路；其餘為全家、屈臣氏和康是美等實體通路，今年第4季將會再增加相關通路。（編輯：張均懋）1131028