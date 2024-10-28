日本政壇震盪 日圓下挫創逾3個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）日本政壇動盪，日圓應聲下挫，日圓兌美元匯價貶破153大關，台灣哈日族則迎來換匯甜甜價。根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價一度下探0.2121，創逾3個月新低。專家分析，後續走勢先看日本政局如何發展，但哈日族仍可分批換匯，把握甜甜價。

日本眾議院大選執政黨失利，石破茂可能成執政天數最短首相。日本政局不穩，日圓匯價跟著走弱，日圓兌美元再度摜破153大關。

雖然新台幣匯率近期呈現區間偏弱整理，在亞幣當中相對有撐；反觀日圓，10月以來跌跌不休，一來一往之下，台灣哈日族換匯再次出現甜甜價。根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔換匯價格今天下探0.2121，改寫逾3個月最低換匯價格。

第50屆日本眾議院大選昨天投開票，執政聯盟無法取得過半席次；上一次執政聯盟未能取得過半席次是在15年前。市場緊盯石破茂將如何做決定，是請辭還是組成聯合政府，攸關後續金融市場發展。

外匯專家李其展分析，原本市場認為日本政壇動盪將衝擊股匯市，但從結果看來，由於市場對於選舉結果早有預期，日股漲、日圓跌，反而有利空出盡的味道。

大選結果出爐後，石破茂的動向受到高度矚目。若石破茂辭職，李其展認為，日圓可能走向緩貶格局，短線先測試155關卡，但應不至於見到160；市場將聚焦組閣進展，能否帶來新氣象。

石破茂繼續在位的話，由於他過往立場是支持日本貨幣政策正常化，不希望日圓續貶，李其展表示，在此情況下，日圓就可能回升。

不過對一般民眾而言，最關注的還是日圓換匯價格，李其展認為，如果是年底就要出遊，日圓匯價已經是相當低的水準；但若是規劃明年3月多的賞櫻旅遊，則可把握「分批換匯」原則，現在先換個3、4成，後續繼續關注匯價變動，逢低搶進。（編輯：張均懋）1131028