郭育仁：日本政局不穩定 對美日台關係是壞消息

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）日本自民黨及公明黨所組的執政聯盟未取得眾議院過半席次。學者坦言，「最大贏家是中國國家主席習近平」，可對日本各黨一一擊破；未來在與美國的雙邊峰會，日方還會不會提及台海和平的重要性，「必須打上問號」。

第50屆日本眾議院大選昨天投開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟取得215席，未取得過半（233席）席次。不久後將召開的國會在進行首相指名選舉時，首相石破茂是否再被指名為首相，目前難以判斷。

國策研究院上午舉行「日本眾院大選結果及其影響」座談會。國策院副院長、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁針對日本與美國、台灣關係進行分析，坦言「只有壞消息」。

郭育仁指出，日本政治回到1993年不斷強調合縱連橫的不穩定時期，在明年7月參議院選舉前，不管誰當首相都是頗腳的弱勢首相；這次眾院改選「最大贏家是中國國家主席習近平」，中國最喜歡日本如今群龍無首的局面，可對日本各政黨派系一一擊破，這是中國2001年前對日本的一慣伎倆。

談及美日關係，郭育仁分析，若是共和黨總統候選人川普（Donald Trump）上台，對日本施壓「像在掐雞蛋」，比2018年對日打貿易戰還容易，若是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，就回到2012年前的美日關係；前日相安倍晉三、菅義偉到岸田文雄任內，不斷提升日本在美日同盟的角色，但這趨勢恐難持續下去。

郭育仁提及，日本2022年通過安保三文件後增加國防預算，2025年難度則是非常高；日本作為輔助美國的角色將弱化，包括2023年大衛營峰會後的美日韓安全軍事合作機制化、四方安全對話（Quad）、AUKUS第二支柱（Pillar II）等小多邊，以及建立印太區域與北約的連結，日本恐怕後繼無力。

至於台日關係，郭育仁指出，繼安倍晉三在2021年喊出「台灣有事就是日本有事，就是美日同盟有事」以及美日峰會共同聲明，日方在雙邊峰會都會提到台海和平穩定的重要性，未來日方還會不會提及，「必須打上問號」，包括11月15日登場的亞太經濟合作會議（APEC），期間所舉辦的美日峰會。

郭育仁也說，日本幫助台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的力道可能受到影響；此外，日本海上自衛隊9月通過台海，近期也看不到；台日關係近12年來多有斬獲，這一兩年恐難有長足突破。

亞太和平研究基金會執行長董立文分析，美國新任總統處理美日關係的第一個問題，就是石破茂提出的修改日美「軍事地位協議」與建立 「亞洲版北約」；川普若再次執政，走向保護主義的美國恐要求日方負擔駐日美軍駐留經費，也將衝擊兩國貿易往來。（編輯：楊凱翔）1131028