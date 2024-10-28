日本自民黨敗選 首相石破茂面臨黨內逼宮聲音

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本自民黨與公明黨合組的執政聯盟，昨天在第50屆眾議院大選以敗選作收，自民黨選舉對策委員長小泉進次郎已為敗選請辭負責，黨內也出現首相石破茂應下台的「逼宮」聲音。

在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。因此，眾議院大選是一場攸關執政權的重要選舉。

昨天投開票的眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。石破茂將執政聯盟能否獲過半數席次視為大選「勝負線」，結果是自民黨在這次大選所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上公明黨的24席後也不過215席，要達到能掌握執政權的過半數233席至少還需要18席。

大選結果出爐後，日媒「日刊體育」報導，「石破首相的退陣（下台）論」已進入社群平台X的熱門搜尋趨勢。

富士新聞網報導，自民黨內有聲音指出，「光是（小泉）進次郎請辭還不夠，首相和幹事長也應該要辭職」，不過，「逼宮」聲音似乎並未廣泛擴散。

讀賣新聞報導，自民黨與公明黨在大選獲得席次加總不到半數，自民黨內已出現總裁（黨主席）石破茂下台的聲音。就算跟無黨籍議員合作，如果成為「少數執政黨」的話，自民黨希望藉由跟國民民主黨等政黨在各項政策合作的「部分聯合」方式繼續執政，但跟在野黨方面的協商也可能遇到困難。

石破茂原本希望把9月舉行的自民黨總裁選舉及新內閣上路的氣勢，原封不動地帶進眾議院大選，所以在10月1日就任首相的8天後就解散眾議院，並在26天後舉行投開票，以「戰後最短日程」因應這次的大選決戰，沒想到選舉結果事與願違。

自民黨席次大幅減少的最主要因素，報導分析，可能跟有關自民黨內派閥爆發的政治獻金醜聞，招致選民對自民黨極度憤怒與不信任有關。

自民黨中央雖然在選前採取不提名涉醜聞議員作為因應措施，但選戰後期又爆出自民黨中央提供2000萬日圓給非提名候選人擔任代表的地方黨部，進一步引發外界批評。

石破茂本人對此事發展並非無感，他10月27日在電視節目上表示，「已經可以看到民眾希望自民黨更加反省的強烈意願，不確實地改變（黨）的話，未來在參議院改選時也將面臨嚴峻批判」。

石破茂選前明確表示這次眾議院大選的「勝負線」就是自公執政聯盟能否確保過半數席次，一名自民黨青壯派參議員指出，「除了幹事長森山裕和選舉對策委員長小泉進次郎等人請辭，首相責任重大，要續任很難」。

自民黨中央目前方向是針對不同政策主題，尋求與國民民主黨及日本維新會等政黨合作，儘管彼此間協調需要不少時間，但研判自民黨希望藉此避免發生在野各黨以立憲民主黨為中心團結一致的事態。（譯者：黃名璽）1131028