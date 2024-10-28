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日本眾議院大選自民黨慘敗 總裁石破茂無意下台

2024/10/28 15:44（10/28 18:28 更新）
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日本眾議院大選執政聯盟慘敗，自民黨總裁石破茂28日舉行記者會。（共同社）
日本眾議院大選執政聯盟慘敗，自民黨總裁石破茂28日舉行記者會。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京28日專電）由自民黨及公明黨所組的執政聯盟昨天在第50屆日本眾議院大選慘敗，形成「朝小野大」局面。首相、自民黨總裁石破茂今天在自民黨總部舉行記者會時被問及是否負起敗選責任時表示，他將持續帶頭進行政治改革、處理經濟課題等。

本屆眾議院大選結果，應選465席當中，自民與公明兩黨所組成的執政聯盟共拿到215席，距離過半（233席）差距遠；在野黨及無黨派總計取得250席。

執政聯盟上一次無法取得過半，導致民主黨政權誕生是在2009年。

石破日本時間下午2時（台灣時間1時）起在自民黨總部舉行記者會。他表示，這次大選，自民黨獲得極為嚴厲的審判，很多有為的人士落選，這讓他悲痛至極。這樣的結果，他誠摯、嚴肅以對。

他說：「自民黨一定要打從心底反省、蛻變才行。這次所獲的嚴峻結果是人民對自民黨的改革姿態的嚴厲斥責。有關『政治與金錢』的問題，自民黨將徹底進行改革。」

具體而言，將廢止政策活動費、要實施調查研究宣傳滯留費（以前稱文通費）用途的公開、餘款繳回、早日成立根據修正政治資金規正法的第三者機關等。

石破表示，已對黨下指令，人民認為「那都是你們黨本身的論調、藉口」的事都須排除。

石破說：「我本身也會重返原點，推動嚴格的黨內改革。」

石破被問及這次大選執政聯盟慘敗的原因、該如何負起敗選責任的問題。

石破表示，「將儘速分析敗選原因，應改正之處會改正。會謙虛、嚴肅地看待這次選民所發出的嚴厲的心聲。但是，目前安全保障環境、經濟環境嚴峻，國政不容停滯，我們將嚴肅、妥適地因應人民的批判，我想善盡職責，處理好當前的嚴肅課題，守護人民生活與國家。」

石破認為，人民的心聲是希望政治改革，經濟對策、物價上漲的對策也應該強力推動。接下來，他會考慮做好涵蓋經濟對策的預算案編列等工作。

石破強調：「為了回應人民的心聲，避免國政停滯，我將站在前頭，致力於處理政治改革、經濟對策等課題，以實現日本創生。」言下之意，仍持續擔任自民黨總裁、首相的職務。（編輯：高照芬）1131028

日本第50屆眾議院大選27日落幕，自民黨與公明黨合組的執政聯盟以敗選作收。（中央社製圖）
日本第50屆眾議院大選27日落幕，自民黨與公明黨合組的執政聯盟以敗選作收。（中央社製圖）
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