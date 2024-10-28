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日本眾院大選執政聯盟未過半 時隔15年首見

2024/10/28 00:10（10/28 15:17 更新）
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日本眾議院大選結果出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半席次。（中央社製圖）
日本眾議院大選結果出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半席次。（中央社製圖）
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（中央社記者楊明珠東京28日專電）第50屆日本眾議院大選昨天投開票，日本時間28日凌晨1時（台灣時間28日凌晨）左右還在開票，但確定自民黨及公明黨所組的執政聯盟無法取得過半席次。上一次執政聯盟未能取得過半席次是在15年前。

本屆眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間28日凌晨12時半，小選區和比例代表選區開票作業還在進行中，但確定自民與公明兩黨所組成的執政聯盟很難再大增席次，確定執政聯盟無法達到預設的取得過半席次233席的目標。首相、自民黨總裁（黨主席）石破茂是否辭職，備受關注。

上一次執政聯盟無法取得過半，導致民主黨政權誕生是在2009年。

不過，因為政治獻金未登記的「小金庫事件」未獲自民黨公認（提名）的候選人，以無黨籍身分參選後當選者，自民黨執行部可能追加「公認」。比如，自民黨舊安倍派的萩生田光一以無黨籍身分參選後當選。

執政聯盟在15日大選公告前的席次是279席（其中自民黨是247席、公明黨32席）。

截至日本時間28日凌晨1時左右，席次取得情形是自民黨173席、立憲民主黨139席、維新會33席、公明黨22席、共產黨6席、令和新選組7席、社民黨1席、參政黨0席、保守黨1席、其他無黨派11席。開票作業還在進行中，尚有50席未開出。（編輯：何宏儒）1131028

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