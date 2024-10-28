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日本眾議院大選 安倍派「5人小組」4人當選

2024/10/28 00:03（10/28 13:06 更新）
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日本眾議院大選27日投開票。涉及「小金庫事件」的前經濟產業大臣萩生田光一，在接近凌晨時確定當選。（共同社）
日本眾議院大選27日投開票。涉及「小金庫事件」的前經濟產業大臣萩生田光一，在接近凌晨時確定當選。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京28日專電）第50屆日本眾議院大選27日投開票，涉及「小金庫事件」的10名自民黨前議員未獲黨提名，包括安倍派「5人小組」。61歲前經濟產業大臣萩生田光一的選舉結果最晚出爐，開票期間與第2名的票數一度相當接近，最終在接近凌晨時確定當選。5人最終有4人當選。

萩生田光一是前日本首相安倍晉三生前的心腹，隸屬安倍派（已解散）的「5人小組」之一。小組成員包括前經濟產業大臣西村康稔、前內閣官房長官松野博一、自民黨前政務調查會長萩生田光一、前國會對策委員長高木毅，以及自民黨前參議院幹事長世耕弘成。

受到政治獻金未記載於政治資金收支簿（俗稱小金庫事件）的影響，5人在這次眾議院大選未獲自民黨提名。

前經濟產業大臣西村康稔在兵庫9區當選。（共同社）
前經濟產業大臣西村康稔在兵庫9區當選。（共同社）

最終結果，西村康稔在兵庫9區當選，松野博一在千葉3區當選，世耕弘成在和歌山2區當選，萩生田光一在東京24區當選，只有高木毅在福井2區落選。

福井2區的候選人包括立憲民主黨的新人辻英之、日本維新會的齊木武志，以及前自民黨眾議員、這次無黨參選的山本拓。其中，山本拓是前經濟安全保障大臣高市早苗的丈夫，因此這次選舉呈現保守派內部分裂，競爭相當激烈。

高木毅在選戰期間的街頭演講中就政治獻金問題表示歉意，並強調過去8次當選的成就，但最終沒有辦法阻止支持者流失。這個選區最終被立憲民主黨的辻英之拿下。

萩生田光一是安倍派的有力人物之一，儘管這次未獲自民黨提名，但包括高市早苗和安倍昭惠等「安倍派人脈」都投入為他輔選。立憲民主黨推出長期關注前統一教會問題的記者有田芳生，國民民主黨和日本維新會也分別提名候選人，導致票數分散，最終由萩生田光一勝選。

無黨身分參選的西村康稔則是在晚間8時開票後不久，就被各大媒體傳出勝選，但一直慎重地等到晚間10時許，NHK確認結果後才開始慶祝。西村聲音嘶啞地說：「這次選舉從開始就非常艱難，在逆風當中，多虧了支持者才能取得勝利。」

同樣無黨參選的世耕弘成在和歌山2區面對的是自民黨親中大老、85歲前幹事長二階俊博的46歲三兒子二階伸康。他最終憑藉5次當選參議員，以及當過官房副長官、經濟產業大臣的經歷與知名度，推翻長年耕耘當地的「二階王國」。（編輯：何宏儒）1131028

世耕弘成在和歌山2區當選。（共同社）
世耕弘成在和歌山2區當選。（共同社）
日本眾議院大選結果出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半席次。（中央社製圖）
日本眾議院大選結果出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半席次。（中央社製圖）
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