本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 國際
日本眾議院大選
新聞專題
日本眾議院大選9/82
首頁 / 國際

日本眾議院大選 聯合執政公明黨代表落選

2024/10/28 00:54（10/28 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本眾議院大選結果出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半席次。（中央社製圖）
日本眾議院大選結果出爐，自民黨及公明黨所組的執政聯盟席次大減，未取得過半席次。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京28日專電）第50屆日本眾議院大選27日投開票，與自民黨聯合執政的公明黨選情同樣低迷，黨代表石井啓一甚至在埼玉14區落選。這是公明黨自2009年的前代表太田昭宏以來，首次有黨代表在眾院大選落敗。

由於石井沒有在比例代表名單中，因此確定失去議席。今年9月28日，他才剛剛從擔任15年黨代表的山口那津男手中接過職務，成為新任代表。

石井先前是北關東區的比例代表議員，但在這次眾院選舉中轉至埼玉14區。儘管石井獲得首相石破茂以及東京都知事小池百合子的支持，但他同樣受到自民黨政治獻金醜聞，以及在選前才爆出的自民黨提供非提名候選人2000萬日圓事件衝擊，影響支持率。

雖然這是石井首次挑戰小選區，但他認為如果重複列為比例代表候選人，會「影響士氣」，因此決定背水一戰投入選舉，但這麼做反而使他必須投入更多時間在自己的選區，無法專注替同黨議員輔選，最後可以說是落得兩頭空。這也是公明黨從2009年的眾院選舉以來，時隔15年再次有現任黨代表落選。

本屆眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。執政聯盟在15日大選公告前的席次是279席（其中自民黨是247席、公明黨32席）。目前開票仍在進行，但自民黨和公明黨的執政聯盟已經確定無法取得過半（233席）。

截至日本時間28日凌晨2時左右，席次取得情形是自民黨186席、立憲民主黨143席、維新會35席、公明黨22席、共產黨8席、令和新選組8席、社民黨1席、參政黨2席、保守黨1席、其他無黨派11席。開票作業還在進行中，尚有22席未開出。（編輯：何宏儒）1131028

#小池百合子
#日本
#日本眾議院
#公明黨
#共產黨
#自民黨
#眾院
#石破茂
延伸閱讀
日本眾議院大選執政黨失利 石破茂可能成執政天數最短首相
石井啓一
日本眾院大選拜票距離繞地球一周半 投票率仍低迷日本眾議院大選27日投開票 執政黨能否維持過半受矚
石破茂
郭育仁：日本政局不穩定 對美日台關係是壞消息日本眾院選舉後聚焦首相指名 石破茂盼維持自公聯合執政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日本眾院大選執政聯盟未過半 時隔15年首見
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：