日本眾議院選舉 友台「日華懇」會長及幹事長當選

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）第50屆日本眾議院大選昨天投開票。日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（日華懇）會長古屋圭司、幹事長萩生田光一當選。

自民黨籍前眾議員古屋在岐阜5區參選本屆眾議院大選，在獲得與自民黨聯合執政的公明黨的推薦下，達成第12次當選。

現年71歲的古屋於1990年眾議院大選時首度當選，之後曾任經濟產業副大臣、國家公安委員長等，目前是自民黨修憲實現本部的本部長（召集人）。

古屋是日本跨黨派國會議員「日華懇」會長，與已故首相安倍晉三私交甚篤，長年關心台灣。「日華懇」今年5月9日舉行年度總會，通過多項對台灣友好的2024年度基本方針，包括將成立研究小組，協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

古屋在這次眾議院大選選戰提出多項政見，包括主張以磁浮列車Linear）中央新幹線（高鐵）為中心打造城市、加強防災對策等，獲得自民黨、公明黨支持者的票。

日華議員懇談會幹事長萩生田光一在這次眾議院大選也當選。27日晚間11時50分（台灣時間10時50分）左右，萩生田光一位於東京都八王子市的事務所（辦公室）傳來捷報，確定第7度當選，現場揚起一片歡呼聲。

萩生田面對支持者致詞說：「真的是一場嚴峻的選戰，感謝大家的支持才能迎來這一天。」

日本眾議院大選27日投開票。涉及「小金庫事件」的前經濟產業大臣萩生田光一，在接近凌晨時確定當選。（共同社）

現年61歲的萩生田曾擔任文部科學大臣、經濟產業大臣、自民黨政調會會長，是安倍晉三生前的心腹，隸屬於執政黨自民黨安倍派（已解散）。

受到政治獻金未記載於政治資金收支簿（俗稱小金庫事件）的影響，萩生田在這次眾議院大選未獲自民黨提名，以無黨籍身分參選，選情居劣勢，但大選結果贏過72歲的立憲民主黨候選人有田芳生。

萩生田在當選後表情嚴肅地對媒體表示，「會謙虛面對選戰結果，希望今後能把自民黨改變成能以人民的視線做事的政黨。」

此外，日華議員懇談會的前事務局長木原稔在熊本1區參選眾議院大選，第6度當選。木原在前日本首相岸田內閣被任命防衛大臣時辭去日華懇事務局長一職，但會長古屋曾表示，將虛位以待，讓木原回鍋。

27日晚間，木原在熊本市一間大飯店接受支持者祝賀他當選的歡呼。

木原表示，「所幸未辜負大家的期待。常思考能獲什麼角色、該怎麼做才能獲得選民認同。今後將傾聽各種聲音，從事國政。尤其熊本1區有西部方面總監部、第8師團司令部，很多選民了解安全保障的重要性，自己身為防衛大臣政績才會獲得高度肯定。這次選戰確實也聽到許多選民說力挺木原，但很難挺自民黨的心聲。」

現年55歲的木原生於熊本市，在這次選戰中，他強調自己身為防衛大臣期間的政績，也主張要將自衛隊明載於憲法、要創設「緊急事態」條款。

這次眾議院大選結果，自民黨及公明黨所組的執政聯盟無法取得過半席次。上一次執政聯盟未能取得過半席次是在15年前，當時自民黨失去政權，民主黨政權誕生。

自民黨總裁、首相石破茂所組的內閣10月1日才上路就面臨眾議院大選慘輸結果，前途多舛。（編輯：何宏儒）1131028