日本眾議院完成改選 外交部盼深化實質合作

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）第50屆日本眾議院27日投開票，外交部今天表示，已指示駐日本代表處代表政府於第一時間電賀跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員及其他友台國會議員，也盼與日本新政府及朝野政黨深化實質合作關係，共同守護國際秩序。

這次眾議院大選各政黨取得席次是自民黨191席、立憲民主黨148席、維新會38席、國民民主黨28席、公明黨24席、令和新選組9席、共產黨8席、社民黨1席、參政黨3席、保守黨3席、其他無黨派12席。

外交部上午透過新聞稿表示，對日本順利完成第50屆眾議院選舉表達祝賀，並已指示駐日本代表處代表政府於第一時間電賀跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員及其他友台國會議員。

外交部指出，台灣與日本關係緊密友好，共享自由、民主、法治、人權等普世價值，互為重要友人及夥伴。台日兩國在雙方共同努力下，不斷深化雙邊在價值外交、經貿外交及同盟外交的合作夥伴關係。

外交部說，日本政府近年持續公開呼籲國際社會關注台海和平穩定，並支持台灣參與國際組織，顯示對台日關係的高度重視。

外交部強調，期待日本選後社會經濟持續穩定發展，也盼與日本新政府及朝野政黨在既有的良好基礎上深化實質合作關係，並共同守護自由開放的國際秩序，為印太地區的和平、穩定與繁榮做出貢獻。（編輯：楊蘭軒）1131028