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日本眾院選舉後聚焦首相指名 石破茂盼維持自公聯合執政

2024/10/28 12:39（10/28 15:03 更新）
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日本第50屆眾議院大選27日落幕，自民黨與公明黨合組的執政聯盟以敗選作收。（中央社製圖）
日本第50屆眾議院大選27日落幕，自民黨與公明黨合組的執政聯盟以敗選作收。（中央社製圖）
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（中央社東京28日綜合外電報導）攸關執政權的日本第50屆眾議院大選昨天落幕，自民黨與公明黨合組的執政聯盟以敗選作收，朝野政黨為掌握執政權正展開合縱連橫，首相石破茂已表達盼維持自公聯合執政的政局。

在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，可在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。因此，眾議院大選是一場攸關執政權的重要選舉。

昨天投開票的眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。石破茂將執政聯盟能否獲過半數席次視為大選「勝負線」，結果是自民黨在這次大選所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上公明黨的24席後也不過215席，要達到能掌握執政權的過半數233席至少還需要18席。

日本放送協會（NHK）報導，眾議院大選昨天落幕，解散前擁有過半數優勢席次的自民黨確定不過半，自民黨總裁石破茂今天上午舉行臨時黨務一級主管會議，表達希望維持與公明黨的聯合政府方向。

經過一夜沉澱，石破今天上午不到11時進入自民黨中央黨部，先跟副總裁菅義偉及幹事長森山裕會談後，從11時30分左右起出席臨時黨務一級主管會議。

與會者會後轉述，石破在會中表示「今天下午將跟公明黨舉行主席會談，希望確認維持聯合政府」。

石破在這場自公主席會談後，預計從下午2時起以自民黨總裁身分舉行記者會，對外說明接下來的因應作為。

另一方面，內閣官房長官林芳正在上午的記者會上說，雖然政府無法評論選舉結果及其主要原因，但作為民主基礎的選舉是聆聽國民意見的寶貴機會，「我們會謙虛且嚴肅地面對選舉結果來執政」。

有關石破個人的進退，林芳正說，「我知道石破首相表明『未來要如何實現我們提出來的政策，必須盡最大努力全力以赴』，我會持續支持（首相）」。

談到法務大臣牧原秀樹及農林水產大臣小里泰弘雙雙落選，林芳正說，對兩位大臣落選感到非常遺憾，但希望兩人持續善盡作為大臣的職責，「目前未收到兩人的辭職申請」。（譯者：黃名璽）1131028

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